凱米颱風後清出數百噸大型家具 雲縣調度單軸破碎機助去化

凱米颱風造成大埤豐田村淹水嚴重，災後村民清出許多泡水巨大家具，大埤公所清潔隊出動機具協助清運。（記者黃淑莉攝）

2024/08/01 14:09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風造成雲林多鄉鎮淹水嚴重及大量樹木傾倒，民眾災後整理家園清出數百公噸大型家具，雲林縣環保局調度單軸破碎機協助破碎方便去化，環保局長張喬維說，有減少大量人力做分選，加速處理速度，在最短時間讓各鄉鎮環境恢復日常。

大埤鄉因位處重要排水沿線，凱米颱風造成全鄉有5村落嚴重淹水，鄉長林森寳指出，水退後公所即出動大型機具先將主要道路阻礙交通大型垃圾清除，配合村民災後清理家園，連續多加出動垃圾車到各村落收運一般垃圾，最後再出動大型機具清理家具、樹枝等大型垃圾。

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林森寳表示，感謝縣府協助破碎家具等大型垃圾，明、後天會針對各村落加強消毒，避免病媒蚊孳生。

張喬維指出，為協助處理災後廢棄物，環保局調度單軸破碎機及操作人力，進行巨大家具、樹枝及生活垃圾的粗破碎作業，破碎出來可以直接進GWS系統做回收或到進到焚化廠去化，每小時破碎處理量可達50公噸，可以減少大量人力，也可加速環境復原。

雲林縣長張麗善今天前往大埤鄉視察災後廢棄物處理情況，她指出，災後垃圾量比平常多出好幾倍，縣府針對淹水鄉鎮提供協助，針對巨大家具的廢棄物，以單軸的破碎機處理後，有的進焚化廠，有的做成燃料棒再利用，接下來還有清溝機、洗街車與各公所配合，儘速完成環境整理，避免產生惡臭、病媒蚊孳生，大埤這邊處理完成後，破碎機也會到水林及口湖協助。

去化風災後民眾清出數百公噸泡水巨大家具垃圾，雲林縣環保局調度單軸破碎機協助破碎，減少大量人力分選及加速去化速度。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善到大埤視察風災後民眾清出泡水的家具及樹木等巨大垃圾處理情況，環保局長張喬維說明單軸破碎機處理現況。（記者黃淑莉攝）

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