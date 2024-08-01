凱米颱風後清出數百噸大型家具 雲縣調度單軸破碎機助去化
2024/08/01 14:09
〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風造成雲林多鄉鎮淹水嚴重及大量樹木傾倒，民眾災後整理家園清出數百公噸大型家具，雲林縣環保局調度單軸破碎機協助破碎方便去化，環保局長張喬維說，有減少大量人力做分選，加速處理速度，在最短時間讓各鄉鎮環境恢復日常。
大埤鄉因位處重要排水沿線，凱米颱風造成全鄉有5村落嚴重淹水，鄉長林森寳指出，水退後公所即出動大型機具先將主要道路阻礙交通大型垃圾清除，配合村民災後清理家園，連續多加出動垃圾車到各村落收運一般垃圾，最後再出動大型機具清理家具、樹枝等大型垃圾。
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林森寳表示，感謝縣府協助破碎家具等大型垃圾，明、後天會針對各村落加強消毒，避免病媒蚊孳生。
張喬維指出，為協助處理災後廢棄物，環保局調度單軸破碎機及操作人力，進行巨大家具、樹枝及生活垃圾的粗破碎作業，破碎出來可以直接進GWS系統做回收或到進到焚化廠去化，每小時破碎處理量可達50公噸，可以減少大量人力，也可加速環境復原。
雲林縣長張麗善今天前往大埤鄉視察災後廢棄物處理情況，她指出，災後垃圾量比平常多出好幾倍，縣府針對淹水鄉鎮提供協助，針對巨大家具的廢棄物，以單軸的破碎機處理後，有的進焚化廠，有的做成燃料棒再利用，接下來還有清溝機、洗街車與各公所配合，儘速完成環境整理，避免產生惡臭、病媒蚊孳生，大埤這邊處理完成後，破碎機也會到水林及口湖協助。