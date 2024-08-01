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引進日本蔦屋書店......「全國最美休息站」埔里8/1正式開幕

「日月町複合式商場」今天正式開幕營運。（記者佟振國攝）

「日月町複合式商場」今天正式開幕營運。（記者佟振國攝）

2024/08/01 14:17

〔記者佟振國／南投報導〕精英開發股份有限公司於南投縣埔里鎮交通樞紐國道6號愛蘭交流道與台14線中潭公路交會處打造的「日月町複合式商場」，今（1）日正式開幕，引進日本知名蔦屋書店以及多個連鎖餐飲品牌，純白建築搭配周邊色彩繽紛餐車、網美打卡牆、農旅市集，匯集加油充電、休息、餐飲、觀景等功能，搶當全國最美休息站。

精英開發斥資10億購地並歷時3年打造的「日月町複合式商場」，今天上午10點30分正式開幕，由精英開發董事長洪乙彥、台灣蔦屋董事長橋本龍之介、縣長許淑華、埔里鎮長廖志城等人共同剪綵，號稱「全國最美休息站」的「日月町」正式與民眾見面。

洪乙彥表示，引進蔦屋書店的目的是要創造埔里更多的新價值，台灣除了台北的西門町，國際知名的南投日月潭旁邊也該有個日月町，迎接全世界、全台灣的人，要將全南投甚至全台灣的好東西在日月町展現出來。

縣長許淑華也指出，「日月町複合式商場」所在位置在國6愛蘭交流道下，過去有人認為遊客只會快速通過，不會有人想開發這個地方並規劃得如此漂亮，感謝業者引進國際、全國連鎖品牌之外，也要把全縣13鄉鎮市農特產品、特色景點進一步推廣行銷出去，藉由國際新視野，打開南投國際觀光市場。

「日月町複合式商場」分為蔦屋書店白色主建築，打造生活風格美學空間，飽覽埔里周邊山水，成為美麗的觀景窗，同時進駐日月本家、朝霧茶莊、有益帖、東京人氣咖啡店WIRED CAFE、洪鑼彎等，「山延廊」空間匯聚6家特色品牌餐飲，化身為獨家餐車限定點，並設置中油加油站、特爾電力超充旗艦站，「日之介」則有多個網美拍照打卡點、農旅市集，加油充電、賞景、拍照打卡，以及逛特色書店、品嘗特色餐飲，讓遊客一次滿足。

「日月町複合式商場」戶外集合特色餐車美食。（記者佟振國攝）

「日月町複合式商場」戶外集合特色餐車美食。（記者佟振國攝）

蔦屋書店內也能飽覽埔里的美麗山水，就像大自然的櫥窗。（記者佟振國攝）

蔦屋書店內也能飽覽埔里的美麗山水，就像大自然的櫥窗。（記者佟振國攝）

日本知名蔦屋書店正式進駐南投埔里，展售多元日式商品。（記者佟振國攝）

日本知名蔦屋書店正式進駐南投埔里，展售多元日式商品。（記者佟振國攝）

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