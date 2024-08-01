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學者轉任司法官 考試院修正指定24種主要法律科目

學者轉任法官或檢察官，考試院院會今通過，依「法官法」規定，指定主要法律科目為公司法等24科目。（考試院提供）

學者轉任法官或檢察官，考試院院會今通過，依「法官法」規定，指定主要法律科目為公司法等24科目。（考試院提供）

2024/08/01 13:42

〔記者林曉雲／台北報導〕為使已具有資格之學者轉任法官和檢察官，考試院院會今（1）日通過，依「法官法」規定，指定主要法律科目為公司法等24科目，增列「智慧財產案件審理法」及「營業秘密法」2科目等，以符合用人機關的實際需求，並自明（114）年1月1日施行。

考試院說明，修正主要是使應具備的「主要法律科目」講授課程或專門著作，能與新修正的「未具擬任職務任用資格者取得法官檢察官遴選資格考試」的「主要法律科目」規範一致。

考試院說明，法官法第5條及第87條明定，法官及檢察官應具備的各項任用資格，對於已具擬任職務任用資格之學者，定有講授主要法律科目、或著有主要法律科目專門著作之規定；而主要法律科目之內容，除了該法所定憲法等11科目外，尚包括其他經考試院指定為主要法律科目者，考試院原本參照101年訂定發布之「未具擬任職務任用資格者取得法官檢察官遴選資格考試辦法」第2條附表（應考資格表）有關主要法律科目之內容，指定公司法等22科目為主要法律科目。

考試院表示，由於該辦法之應考資格表主要法律科目已於今年5月16日修正發布，增列「智慧財產案件審理法」及「營業秘密法」2科目，並將「海商法」修正為「海商法與海洋法」、「租稅法」修正為「財稅法」、「勞工法或勞動法」修正為「勞動社會法」，考試院因此依法官法指定之主要法律科目，也隨同參照修正，以符合用人機關實際需求，並與該辦法修正之施行日期一致。

考試院表示，新修正指定之主要法律科目為：公司法、海商法與海洋法、票據法、保險法、非訟事件法、少年事件處理法、家事事件法、證據法、證券交易法、土地法、財稅法、智慧財產案件審理法、營業秘密法、公平交易法、著作權法、專利法、商標法、消費者保護法、勞動社會法、國際公法、貿易法、英美契約法、英美侵權行為法、法理學等24科目，有志申請轉任法官、檢察官之學者可留意相關資訊。

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