蘇花安部落諮商全部通過 和平－和中段確定截彎取直、全段高架

凱米颱風過境後台九線匯德隧道北口大崩塌，將來的蘇花安新路線將以10.2公里長的二號隧道通過此段。（公路局提供）

2024/08/01 13:39

〔記者花孟璟／花蓮報導〕交通部提出的台9線蘇花公路安全提升計畫，和平-和中段計畫總長5.5公里，從宜蘭漢本以高架橋跨越宜花交界和平溪、和平港區，銜接中仁隧道。規劃方案昨晚在秀林鄉和平村克尼布部落會議中獲得諮商投票同意，宜花沿線7個關係部落都已完成投票，而蘇花安全線規劃方案也在部落同意路線後定案。

現行台9線以蘇花改和平溪橋銜接秀林鄉和平村，沿克尼布東路會經過台泥DAKA園區、臺鐵和平站；然而新的蘇花安路線規劃截彎取直，以高架橋穿過和平港區及DAKA園區之間，路線與鐵路平行；原本族人擔心DAKA園區人潮將因蘇花安沒有通過，影響部落族人生計，昨晚部落會議投票後，已同意公路局規劃的截彎取直方案。

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公路局指出，和平-和中段全長5.5公里，全段採高架橋規劃，路線截彎取直，橋梁從漢本往南跨越和平溪後，並以平行鐵路的高架橋續通過和平港區、以及146K至147K易落石路段，該處為山崩地滑地質敏感區，再銜接中仁隧道北洞口。

公路局說明，為方便和平村民，將在南澳的漢本路堤設置北向進出匝道、花蓮和平村和工二路旁設置南向進入匝道，提供和平完整進出匝道，另於中仁隧道北口設置南入及北出匝道，以利和中民眾往返花蓮。

公路局蘇花改工程處長李宗仁說，回應部落居民需求，加強在台9丁線邊坡養護、增加擋土牆、落石防護網、攔石柵，提升抗災能力，蘇花安高架橋在台鐵和平站以南，通過目前的台9線平面道路上方，高架橋下方為平面混合車道、西側山邊設置擋土牆提升安全，讓和平、和中往返的部落居民安全通行。

花蓮在0403地震後，蘇花路廊頻繁落石、土石流，7月強颱凱米肆虐後，更造成鐵公路全斷，其中蘇花中斷1週，上月30日才搶通、鐵路則預計後天（3日）單線雙向；震後不安全的交通，讓蘇花安部落諮商同意的「最後兩個關卡」秀林鄉和平村吾谷子部落、克尼布部落，重新啟動部落會議，吾谷子上月29日投票通過、克尼布昨晚也已順利通過。

蘇花安在和平和中之間的高架橋路段，路廊位置與目前台九線相同，高架橋下方規劃汽機車混合車道，與高架橋東邊的北迴鐵路平行，車道西側設置攔石柵、擋土牆，增進部落民眾通行安全。（公路局提供）

蘇花安和平和中段採取全段高架，將以高架橋跨越和平溪後，續通過和平港、台泥廠區（含DAKA園區）之間，路線與鐵路平行，昨晚已獲部落會議同意路線規劃。（公路局提供）

蘇花安透過高架橋截彎取直通過和平港區，取代目前沿克尼布東路途經克尼布部落的路線。（公路局提供）

這次凱米颱風過境後，造成台9線和仁崇德段大崩塌，交通中斷長達1星期，上月30日搶通；未來蘇花安在橋梁跨越大清水溪後，以10.2公里長隧道「2號隧道」通過這次崩塌最嚴重的區域。（公路局提供）

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