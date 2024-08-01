凱米颱風「驗收」 林鐵祝山車站機房淹水、設備「泡湯」

林鐵祝山車站機房浸水，一度淹到控制台。（民眾提供）

2024/08/01 12:42

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「凱米」颱風重創大阿里山地區，災情十分慘重，連去年11月20日啟用的林鐵祝山站機房都難逃淹水命運，林鐵員工質疑「一體成形的工程竟做的如此零零落落，還是在山上沒有積水問題，卻倒水進去」，林鐵處回應稱「已洽廠商儘速修復，並非設計不良」。

林鐵祝山車站於去年11月20日啟用，建築特色以飛繞的雲浪造型屋頂，象徵迎接日出破曉，站體外觀保留舊時車站月牙彎的弧形月台曲線，交織成雲頂上最美的車站，兼具文化景觀及生態永續，其特色包括台灣鐵路最高點、鑽石級綠建築、採用智慧生態照明、具蓄水功能及弦月造形的月台。

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林鐵員工指出，祝山車站新建工程還得獎，結果還沒有1年就破損不勘，一體成形的工程竟做的如此零零落落，是否當初設計不當，大家擔心廠商為省錢不會抽換泡水線路，之後將出現故障頻頻的問題，增加維修難度，希望林鐵高層據理力爭，不能讓廠商予取予求，否則屆時出大狀況就丟臉了。

林鐵處表示，祝山車站因有地下室機房，故於站體地下室有設置抽水機因應可能之淹水災害，惟因凱米颱風自7月24到26日於阿里山地區累積雨量高達1633.5毫米，且抽水機設備因山區停電無法正常運作，造成地下室積水，電氣、發電機、過濾及配電盤等設備損壞，已洽廠商儘速修復，並非設計不良。

林鐵祝山車站機房浸水，使用抽水機排水。（民眾提供）

林鐵祝山車站機房浸水，設備損壞。（民眾提供）

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