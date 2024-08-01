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台南推廣人權教育 6所示範學校出列

仁德國中在校園活動中融入人權教育，並深化學生民主意識。（圖由南市教育局提供）

仁德國中在校園活動中融入人權教育，並深化學生民主意識。（圖由南市教育局提供）

2024/08/01 12:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南深耕友善校園，推廣人權教育計畫，今年補助仁德國中、永康國中、正新國小、東區大同國小、東陽國小及南新國小等6所示範學校，各具特色行動方案啟發學生人權意識。

仁德國中善用南市公共資源，帶領學生至司法博物館參訪，實地走訪瞭解台灣的法律歷史，增進學生認識台灣人權運動的歷史脈絡。永康國中則是善用校內各式活動，將人權教育議題適切融入課程，學校更預計於新學年度第1學期舉辦人權教育踏查活動及親師生人權教育講座，提升親師生三方的人權意識。

另外，正新國小、東區大同國小、東陽國小及南新國小則是配合各年級學生狀況，安排與規劃不同主題的活動或課程，像是模範兒童或小市長活動，啟發學生自我的人權意識，部分學校有教師人權研習，讓老師的人權意識跟上時代。

市長黃偉哲表示，目前雖有憲法、國際人權公約，也有各式各樣的人權組織協力推動，學校做為人權教育的重要場域，更應持續努力保障每個人的權利，像是目前的釋字第784號及教育基本法，都宣示並明確化學生的權利，教育人員更應提醒學生隨時覺察自我的人權意識。

教育局長鄭新輝說，協助學校推動人權校園及公民教育實踐，教育局也持續每年舉辦校園生活及人權環境評估線上問卷，各校透過問卷填答結果進行友善校園自我健檢，規劃各校貼近自我需求的改善策略。

仁德國中學生參訪司法博物館。（圖由南市教育局提供）

仁德國中學生參訪司法博物館。（圖由南市教育局提供）

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