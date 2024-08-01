為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台中后里「無主溝渠」 立委建議由農水署管理維護

立委楊瓊瓔會勘台中市后里區重劃西路「里城重劃中排」，建議農水署單位認養改善。（記者歐素美攝）

立委楊瓊瓔會勘台中市后里區重劃西路「里城重劃中排」，建議農水署單位認養改善。（記者歐素美攝）

2024/08/01 12:12

〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里區重劃西路「里城重劃中排」因水路設計不良，近年每逢大雨經常溢流路面，造成機車族犁田，因民國50年農地重劃時未登記所有權，相關單位會勘多次無法獲得改善。立委楊瓊瓔建議所有權登記為農水署，未來由農水署負責維護管理。

立委楊瓊瓔今天辦理「后里區公館里農地重劃區土城東路、重劃西路排水側溝斷面不足，逢大雨溝水溢流路面造成人車通行危險」改善現勘，邀集農業部農田水利署、農田水利署台中管理處、台中市地政局、養護工程處等單位到場，公館里長馮詠淮等也到場關心。

「里城重劃中排」為民國50年農地重劃時施設的溝渠，因當時未登錄用地，造成沒有地主，里長、公所、議員會勘多次沒有單位要負責。馮詠淮指出，土城東路和重劃西路的排水側溝問題導致每逢大雨時，溝水會漫出路面，造成機車騎士摔車，他多年來向農田水利署、區公所和水利局等反映皆未獲得有效改善，希望立委楊瓊瓔協調解決「無主溝渠」問題。

農田水利署台中管理處人員表示，重劃西路「里城重劃中排」具道路排水、家戶排水、工廠排水、農田排水等功能，既存設施近60年，施設單位已不可考。由於設施年久失修且部分排水通道橫跨道路的箱涵已成瓶頸，當遇上強降雨時，排洪能力確實不足，容易造成溢流情形。

后里區公所建議增設伏水堰及2座過路箱涵，並將水路的角度由原先90度調整為45度，同時降低河床以擴大通水斷面改善，初估經費約需500萬元，設計案預計2週內提報農田水利署審核。至於經費部分，地政局允負擔100萬元，其餘由農田水利署補助。

楊瓊瓔表示，「里城重劃中排」溝渠長達63年無人管理，近年來氣候變遷導致急驟降雨頻繁，造成排水系統未能及時宣洩水流，每逢大雨溝水漫出路面，危害道路使用者的安全。經與相關單位溝通，台中市地政局、農水署願意支持經費，由后里區公所協助改善工程，提升排水系統的抗災能力，建議未來溝渠用地所有權登記為農水署，由農水署管理維護，解決「無主溝渠」問題。

台中市后里區重劃西路「里城重劃中排」因水路設計不良，近年每逢大雨經常溢流路面，造成機車族犁田。（民眾提供）

台中市后里區重劃西路「里城重劃中排」因水路設計不良，近年每逢大雨經常溢流路面，造成機車族犁田。（民眾提供）

台中市后里區重劃西路「里城重劃中排」因水路設計不良，近年每逢大雨經常溢流路面，造成機車族犁田。（民眾提供）

台中市后里區重劃西路「里城重劃中排」因水路設計不良，近年每逢大雨經常溢流路面，造成機車族犁田。（民眾提供）

立委楊瓊瓔建議將后里區重劃西路「里城重劃中排」所有權登記為農水署，由農水署管理維護，解決「無主溝渠」問題。（記者歐素美攝）

立委楊瓊瓔建議將后里區重劃西路「里城重劃中排」所有權登記為農水署，由農水署管理維護，解決「無主溝渠」問題。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台江2水圳步道綠美化 總經費7千萬年底發包
2024/07/18 20:33

台江2水圳步道綠美化 總經費7千萬年底發包
烏山頭水庫快滿了 估中午溢洪、官田溪下游民眾遠離河床
2024/07/25 12:14

烏山頭水庫快滿了 估中午溢洪、官田溪下游民眾遠離河床

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
花蓮中南區乾旱 影響二期稻
2024/07/18 05:30

花蓮中南區乾旱 影響二期稻
台中霧峰國6下灌溉溝泥沙阻塞 農民無水可灌溉
2024/07/17 19:17

台中霧峰國6下灌溉溝泥沙阻塞 農民無水可灌溉

夏令營也瘋永續！日月光挺學生用永續創意點亮未來
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播