台中后里「無主溝渠」 立委建議由農水署管理維護

立委楊瓊瓔會勘台中市后里區重劃西路「里城重劃中排」，建議農水署單位認養改善。（記者歐素美攝）

2024/08/01 12:12

〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里區重劃西路「里城重劃中排」因水路設計不良，近年每逢大雨經常溢流路面，造成機車族犁田，因民國50年農地重劃時未登記所有權，相關單位會勘多次無法獲得改善。立委楊瓊瓔建議所有權登記為農水署，未來由農水署負責維護管理。

立委楊瓊瓔今天辦理「后里區公館里農地重劃區土城東路、重劃西路排水側溝斷面不足，逢大雨溝水溢流路面造成人車通行危險」改善現勘，邀集農業部農田水利署、農田水利署台中管理處、台中市地政局、養護工程處等單位到場，公館里長馮詠淮等也到場關心。

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「里城重劃中排」為民國50年農地重劃時施設的溝渠，因當時未登錄用地，造成沒有地主，里長、公所、議員會勘多次沒有單位要負責。馮詠淮指出，土城東路和重劃西路的排水側溝問題導致每逢大雨時，溝水會漫出路面，造成機車騎士摔車，他多年來向農田水利署、區公所和水利局等反映皆未獲得有效改善，希望立委楊瓊瓔協調解決「無主溝渠」問題。

農田水利署台中管理處人員表示，重劃西路「里城重劃中排」具道路排水、家戶排水、工廠排水、農田排水等功能，既存設施近60年，施設單位已不可考。由於設施年久失修且部分排水通道橫跨道路的箱涵已成瓶頸，當遇上強降雨時，排洪能力確實不足，容易造成溢流情形。

后里區公所建議增設伏水堰及2座過路箱涵，並將水路的角度由原先90度調整為45度，同時降低河床以擴大通水斷面改善，初估經費約需500萬元，設計案預計2週內提報農田水利署審核。至於經費部分，地政局允負擔100萬元，其餘由農田水利署補助。

楊瓊瓔表示，「里城重劃中排」溝渠長達63年無人管理，近年來氣候變遷導致急驟降雨頻繁，造成排水系統未能及時宣洩水流，每逢大雨溝水漫出路面，危害道路使用者的安全。經與相關單位溝通，台中市地政局、農水署願意支持經費，由后里區公所協助改善工程，提升排水系統的抗災能力，建議未來溝渠用地所有權登記為農水署，由農水署管理維護，解決「無主溝渠」問題。

台中市后里區重劃西路「里城重劃中排」因水路設計不良，近年每逢大雨經常溢流路面，造成機車族犁田。（民眾提供）

台中市后里區重劃西路「里城重劃中排」因水路設計不良，近年每逢大雨經常溢流路面，造成機車族犁田。（民眾提供）

立委楊瓊瓔建議將后里區重劃西路「里城重劃中排」所有權登記為農水署，由農水署管理維護，解決「無主溝渠」問題。（記者歐素美攝）

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