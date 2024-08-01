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大湳給水廠檢驗8/12-13停水影響桃市23.3萬戶 將設14處供水站

台水公司大湳給水廠將進行「高低壓電氣設備檢驗等六合一工程」，將於12、13日進行分區停水。（資料照）

台水公司大湳給水廠將進行「高低壓電氣設備檢驗等六合一工程」，將於12、13日進行分區停水。（資料照）

2024/08/01 11:46

〔記者謝武雄／桃園報導〕台水公司大湳給水廠將進行「高低壓電氣設備檢驗等六合一工程」，將於12、13日進行分區停水，由於最長停水時間達23小時、受影響戶數達23.3萬戶，市府成立應變中心，並規劃於停水範圍設置14處飲用水供水站，至於供水站地點目前仍在選址中，將於停水前一週公布。

本次停水時間，預定12日上午8時至13日上午7時，最長停水時間為23小時，影響區域包括桃園市龜山區、蘆竹區、大園區、桃園區、八德區等6個行政區；其中桃園區18個里、龜山區12個里、八德區16個里停水15小時，受影響約11.3萬戶；大園區4個里停水18小時受影響約0.4萬戶；龜山區17個里及蘆竹區7個里停水23小時約5.4萬戶，總計停水戶數達17.1萬戶；另桃園區41個里降壓14小時，受影響約6.2萬戶，總計受影響戶數達23.3萬戶。

經濟發展局長張誠表示，為審查台水公司工程規劃及供水計畫，由副市長王明鉅召開專案會議，要求台水公司詳細列出各項工程施作程序、內容及所需時間，以及復水程序之準則，讓市府充分掌握進度，並規劃於桃園市停水範圍設置14處飲用水供水站，以供民眾就近取水。

張誠說，為因應本次停水，市府所屬的23口備用水井，將於停水前12小時啟動，消防局也將做好緊急用水需求協助供水；此外，市府也要求台水公司與當地里長確認用水需求，各服務所延長電話專線服務時間，提供民眾洽詢。

台水公司指出，此次辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等六合一工程」，其停電檢驗施工為大湳淨水場、龜山一、二、三加壓站、林口加壓站等共5處，由於施工期間需啟斷所有高、低壓電氣配電設備，故停止操作供、配水；至於規劃於12日（週一）上午8時起開始停水施工，可讓民眾於週六、日用水無虞並可進行儲水，台水公司也會12日0時至8時用水離峰時段，將龜山及林口2處水池補滿，減少停水時間。

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