暑遊台南好康底加 「透．南城」免費搭車還加碼送禮

「透．南城」城市展兒童跨館導覽活動，可至交通館開迷你電動車。（南市都發局提供）

2024/08/01 10:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「透．南城」城市展，免費搭乘各展場之間接駁電動車，開展以來，已狂吸上萬人潮參與，即日起特別加碼，民眾只要於現場FB或IG上傳展場照片打卡，即贈送限量紀念版3D明信片套組及紀念摺扇，為「台南400」之旅留下最值得收藏的好物。

南市都發局長徐中強表示，「透．南城」城市展自7月於南市美術館1館開展以來，吸引政府與民間單位，或是親子家庭參與，開展至今，觀展人數已上萬人，展覽期間更吸引國外遊客來觀賞，展場內有專業導覽解說，很多深度內容讓民眾看見大台南，也是一次成功的台南城市外交。

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「透・南城」城市展7月份兒童跨館導覽活動亦受好評，小朋友在導覽老師的帶領探索下，搭乘最有趣的接駁公車到交通教育主題館，體驗迷你電動車像是玩「碰碰車」，暑遊行程新奇有意思。展期到9月1日，每週五、六、日上午，館內還有兒童專屬導覽活動、小葫蘆故事劇場，全程免費預約報名。

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「透．南城」城市展，有展場免費接駁車，民眾搭乘順道遊台南。（記者洪瑞琴攝）

打卡標註「透南城」，即贈送限量紀念版3D套裝明信片及紀念摺扇。（南市都發局提供）

國中、小以下學生現場完成學習單，可兌換限量紀念水壺3D明信片套組。（南市交通局提供）

「透．南城」城市展有過去與未來，展示日治時期的衛生設備。（記者洪瑞琴攝）

「透．南城」城市展吸引民眾觀展。（記者洪瑞琴攝）

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