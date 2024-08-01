為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

後龍鎮立停車場出現坑洞 苗縣府：初判與附近建案天坑無關

後龍鎮立停車場出現坑洞，苗栗縣府初步研判與附近建案天坑無關。（苗縣府提供）

後龍鎮立停車場出現坑洞，苗栗縣府初步研判與附近建案天坑無關。（苗縣府提供）

2024/08/01 10:53

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮立停車場附近公園一處步道，7月31日民眾發現出現一處長57公分、寬23公分、深0.45公分坑洞，由於與7月29日中午發生的建案「天坑」相距約70公尺，民眾擔心與天坑有關，導致附近路面損毀。苗栗縣政府會同專業技師勘查後表示，啟動透地雷達掃瞄公園坑洞附近範圍後，初步判定公園步道坑洞與70公尺外的建築工地無直接關聯，應為舊有破損步道磚破洞。

苗縣府工商發展處強調，經現場勘查及技師研判坑洞距離工地約70公尺，建築基地開挖深12公尺，公園步道坑洞在4倍開挖深度範圍外，坑洞內水路走向非往工地方向，且對於靠近坑洞方向擋土設施面，現場觀察並無滲水現象，研判公園步道坑洞為破洞後低窪處極易形成雨水匯集，因此颱風暴雨對已破損處擴大沖刷，加劇土壤流失造成。

苗縣府工商發展處長詹彩蘋表示，經大地技師依據現場勘查研判公園步道應與工地施工無關，也請權責管理機關後龍鎮公所進行後續檢視及修復工作，減少對附近居民的影響。縣府也會高標準檢視縣內大型建案週遭可能影響的因素，確保施工安全及周邊居民的生命財產安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
路見天坑 後龍建案勒令停工
2024/07/31 05:30

路見天坑 後龍建案勒令停工
《花蓮》民眾擅闖美崙山 兩「天坑」拉封鎖線
2024/08/01 05:30

《花蓮》民眾擅闖美崙山 兩「天坑」拉封鎖線

G01千坪大作「佳昕.昕綻」寬住3房
高雄仁武八德西路坑洞完成搶修 明天15:00前恢復通行
2024/07/30 19:00

高雄仁武八德西路坑洞完成搶修 明天15:00前恢復通行
後龍新建案旁現天坑 停工將開挖
2024/07/30 10:52

後龍新建案旁現天坑 停工將開挖

金曲歌后秀蘭瑪雅的嫩白秘技
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播