後龍鎮立停車場出現坑洞 苗縣府：初判與附近建案天坑無關

後龍鎮立停車場出現坑洞，苗栗縣府初步研判與附近建案天坑無關。（苗縣府提供）

2024/08/01 10:53

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮立停車場附近公園一處步道，7月31日民眾發現出現一處長57公分、寬23公分、深0.45公分坑洞，由於與7月29日中午發生的建案「天坑」相距約70公尺，民眾擔心與天坑有關，導致附近路面損毀。苗栗縣政府會同專業技師勘查後表示，啟動透地雷達掃瞄公園坑洞附近範圍後，初步判定公園步道坑洞與70公尺外的建築工地無直接關聯，應為舊有破損步道磚破洞。

苗縣府工商發展處強調，經現場勘查及技師研判坑洞距離工地約70公尺，建築基地開挖深12公尺，公園步道坑洞在4倍開挖深度範圍外，坑洞內水路走向非往工地方向，且對於靠近坑洞方向擋土設施面，現場觀察並無滲水現象，研判公園步道坑洞為破洞後低窪處極易形成雨水匯集，因此颱風暴雨對已破損處擴大沖刷，加劇土壤流失造成。

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苗縣府工商發展處長詹彩蘋表示，經大地技師依據現場勘查研判公園步道應與工地施工無關，也請權責管理機關後龍鎮公所進行後續檢視及修復工作，減少對附近居民的影響。縣府也會高標準檢視縣內大型建案週遭可能影響的因素，確保施工安全及周邊居民的生命財產安全。

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