家長無法調閱性侵案行政調查報告 洪婉臻批北市教育局：極度不透明

民進黨台北市議員洪婉臻近期替家長與教育局開協調會。（取自洪婉臻臉書）

2024/08/01 10:37

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅疑性侵幼童案件風波延燒，民進黨台北市議員洪婉臻近期替家長與教育局開協調會，家長反映看不到幼兒園監視器畫面，身為受害父母卻不能調閱自己孩子的行政調查報告，她批評教育局行政調查程序與具體調查內容極度不透明，並替家長爭取權益，呼籲市府完成承諾別再跳票。

洪婉臻表示，她日前爆料培諾米達幼兒園2019年時就多次違規，但2020年依然可成為準公幼，並從柯文哲到蔣萬安市長，累計違規紀錄高達20次，這樣一間幼兒園竟可以屹立不搖，持續準公幼、持續領補助，她想問前市長柯文哲、市長蔣萬安，「一切不是你們背書不然是什麼？」

請繼續往下閱讀...

洪婉臻批評，被議員監督，蔣萬安發言人急著跳出來護主，談的不是如何善後跟彌補，通篇只想撇清責任，難道就是蔣市長對外大聲疾呼的一肩扛起嗎？未免太諷刺，就是一直這樣的態度，一次次在被害家長傷口上撒鹽，「該你們做的不好好做，總要家長四處奔波。」

洪婉臻說，事發至今，家長最在意的就是一直看不到幼兒園監視器畫面，市府不要用調查當擋箭牌，家長有絕對的權利知道自己的孩子到底在學校發生什麼事，當天她也已請教育局協助家長填寫申請表格，以最快的速度讓家長釐清監視畫面。

洪婉臻指出，教育局行政調查程序與具體調查內容極度不透明，身為受害者父母，居然看不到自己孩子的調查報告，要求教育局尊重父母權益，同意屏蔽他人個資，並提供給受害家長了解屬於自己孩子的調查報告。

另外，有家長反映家防中心提供的諮商補助經費用罄，洪婉臻說，市府有絕對的責任，理當抱持同理心盡力協助，因此當天她要求請具體協助受害家庭心理諮商與訴訟補助，並將其列為專案輔導；最後她呼籲「白紙黑字」，市府如期如期完成別再跳票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法