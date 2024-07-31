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台南第26家互聯網農漁會！ 山上與OK結盟

山上區農會與OK連鎖超商的物流合作，擴大行銷在地優質的農特產品。（記者吳俊鋒攝）

山上區農會與OK連鎖超商的物流合作，擴大行銷在地優質的農特產品。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/31 22:52

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為拓展在地農特產品的行銷管道，台南山上區農會今天與OK連鎖超商的物流簽約合作，成為全市第26家加入互聯網的農漁會，消費者可以網路下單，到店取貨，將於8月8日父親節正式啟動。

市府農業局長李建裕表示，為慶祝物流網的啟動，山上區農會也配合規劃「小舖時代」青農聯合展售活動，邀請各區的青農參與，展示農產特色的多元魅力，這也是促進農民交流、互相學習的平台。

山上區農會總幹事許弘霖說，與OK超商物流的結盟，讓當地農產品的銷售、配送，進入全新的推廣型態，農民們可以更便捷地將產品送達消費者手中，縮短運輸時間，降低物流成本，提升產品的市場競爭力。

許弘霖指出，將持續提升在地農產品的曝光率，並透過多媒體設備，展示生產過程與相關優點；無論實體或網路，都將整合鄰近地區的特色，以豐富的品項，吸引更多消費者採買、訂購。

市長黃偉哲提到，山上區農會與OK超商的合作，為農民帶來更多的銷售機會，也讓消費者有購買優質農產品的新選擇；未來將持續推動各區農會加入互聯網，擴大銷售台南優質農產品，促進農業經濟持續發展。

台南已有26家農漁會加入互聯網，各式農特產品將可透過OK便利商店的物流網絡，行銷至國內各地的門市，以及農漁會據點。

山上區農會與OK連鎖超商的物流合作，擴大行銷在地優質的農特產品。（記者吳俊鋒攝）

山上區農會與OK連鎖超商的物流合作，擴大行銷在地優質的農特產品。（記者吳俊鋒攝）

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