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高雄石化氣爆10週年 3獨立書店開展

「看見」氣爆10週年展今天開展。（地球公民基金會提供）

「看見」氣爆10週年展今天開展。（地球公民基金會提供）

2024/07/31 18:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年是高雄石化氣爆10週年，地球公民基金會與高師大跨領域藝術研究所合作，聯合氣爆周邊的3個獨立書店，規劃「看見-高雄石化氣爆10週年聯展」，強調高雄管線風險及石化產業轉型，仍是嚴峻課題。

展覽在三餘書店、等閑書房、日閱書局展出，除三餘書店展期至8月25日，其餘都到8月31日。三餘書店是主展區，展場呈現工業圍城、氣爆始末、管線安全，詳細紀錄展覽中所使用的物質及背後的代價，同時盡可能減少石化材料的使用。

展覽策展人、地球公民基金會董事長李根政表示，高雄氣爆揭露一個事實，就是高雄地下有超過900公里的管線，每天都在城市中輸送石化原料；氣爆10年至今，高雄並沒有因而轉型，且至少還有932公里的石化管線仍在地底下，因此管線風險管理仍是重要課題。

高師大跨領域藝術研究所所長蔡佩桂說明，來高師大任教隔年就發生氣爆事件，也持續透過藝術創作的方式關注至今，這次希望透過藝術把很多還沒解決的部分披露出來，讓市民有討論參與機會。

參與創作的譜普市藝術工作室藝術家黃法誠說，大學時他就住在氣爆範圍內的凱旋路跟二聖路路口處，氣爆當時居住處也能感受到震波，因此氣爆對他的創造產生影響，而開始探討相關議題；這次展場主要是結合當時的紀錄照片跟模擬馬路裂開意象的展版，以及打造許願牆的互動方式，讓社會思考氣爆的議題。

看見氣爆10週年攝影展攝影者傅志男表示，當初氣爆隔天就到現場拍攝，當時感覺現場就像電影爆破或戰爭場景，現場也看到有小汽車被炸飛到3樓屋頂上。

前高雄市議員、環境與發展基金會董事長張豐藤表示，10年前氣爆發生後，當時市府提出《高雄市既有工業管線管理自治條例》，他認為條例中對石化管線的管理著墨不足，才跟學者專家一起提出民間版，促成後續許多管理跟檢驗的落實。

前高雄市議員吳益政指出，大部分石化企業的總公司在台北，因財政收支劃分法的統籌分配款規則，在高雄約1兆的石化業產值，高雄卻只能增加約17億預算，這是非常不合理的制度。

展覽結合氣爆週邊的三家獨立書店，搭配主題書展，共同舉辦跨領域、跨空間的展覽，展現石化產業的多元面貌。（地球公民基金會提供）

展覽結合氣爆週邊的三家獨立書店，搭配主題書展，共同舉辦跨領域、跨空間的展覽，展現石化產業的多元面貌。（地球公民基金會提供）

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