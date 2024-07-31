屏科大餐旅系連4屆全國技能賽奪金 洪翎珊美術底融入「胡桃鉗」

張翎珊奪得金牌。（記者陳彥廷攝）

2024/07/31 17:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東科技大學餐旅管理系在全國技能競賽再次取得好成績，大一生洪翎珊才入校1年，就在今年的西點製作職類中為校收穫金牌，而國中還是美術班的她，將藝術的構圖融入可可工藝作品，為學校締造連4屆皆拿下第1名的好成績，她將力拚國手選拔，盼能代表台灣在國際舞台展現精湛手藝。

洪翎珊國中小就讀美術班，國中因對烘焙有興趣而踏上西點路，但並未忘懷美術，而是融入烘焙，來自新北來的她，去年到屏科大就讀也參加烘焙校隊，並在師長和學長姐指導下參加各式比賽，先以「Spring」主題在分區競賽取得全國技能競賽門票，日前於南港展覽館全國技能競賽她在主辦方「音樂」主題下，以音樂芭蕾舞劇「胡桃鉗」為靈感創作巧克力大工藝、杏仁膏、宴會點心、巧克力BONBON和盤飾點心等，設計胡桃鉗娃娃倘佯在音樂的場景，將細節以精湛工藝技術精緻呈現獲得金牌肯定。

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洪翎珊大一即嶄露頭角，本屆她更是和仍就讀高工的弟弟洪翊恩雙雙在不同領域獲得金牌，堪稱佳話，洪翎珊說，她在盤飾點心外項目直到大學才開始接觸，感謝一路以來指導、協助她的師長和學長姐，還有學校提供良好的資源與場地，11月還要代表學校參加韓國餐飲廚藝大賽，現在逐漸有了成就感，不會放棄，要持續精進，未來希望能夠成為國手，實現自己烘焙的夢想。

屏科大近年在全國技能競賽佳績不俗，除洪翎珊獲西點製作職類金牌，溫芸欣則於西點製作職類取得第四名、吳真獲得佳作，王鈺哲則是在麵包製作職類中獲得佳作。餐旅管理系助理教授蔡宏儒說，洪翎珊目前程度可到國外參賽挑戰自我，目標並設定西點類國手選拔，還有兩道關卡要闖，盼能代表台灣站上國際舞台。屏科大校長張金龍則強調，學校將全力支持學生探索自己並持續發展，協助他們在未來競賽和職涯中取得更大成功。

洪翎珊將美術部分融入作品「胡桃鉗」，成功奪金。（記者陳彥廷攝）

王鈺哲一「築愛101」在全國技能競賽拿下佳作。（記者陳彥廷攝）

屏科大連四屆在全國技能競賽奪金。（記者陳彥廷攝）

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