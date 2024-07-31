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國定古蹟司法博物館天花板塌落幸未傷人 即日起休館檢修

國定古蹟司法博物館內模型室天花板，30日下午突然塌落，附近一參觀者及時跳開，幸未傷人，館方圍起封鎖線。（台南地院提供）

國定古蹟司法博物館內模型室天花板，30日下午突然塌落，附近一參觀者及時跳開，幸未傷人，館方圍起封鎖線。（台南地院提供）

2024/07/31 17:20

〔記者王俊忠／台南報導〕國定古蹟舊台南地方法院（現今司法博物館）內的模型室前方天花板，於7月30日下午近5點許突然不明原因塌落，塌落面積約1平方公尺。當時已近閉館時間，一名參觀者迅速跳開，其他參觀民眾也相繼離開，幸無人員受傷，天花板塌落後，館內保全及志工人員立即協助導引民眾避開並儘速離館，同時拉起封鎖線。台南地院決定即日起暫時休館做檢查。

台南地院行政庭長、發言人劉怡孜表示，該院在第一時間確認現場無人員受傷外，同時通報文化部文化資產局啟動古蹟受損會勘，目前雖僅發生屋頂天花板局部塌落，但基於安全起見，院方決定對司博館暫時休館進行檢查。

劉怡孜說，台南地院已於31日會同文資局及相關專業單位及建築師進行會勘，塌落確切原因尚有待調查，以決定後續修復方式，並依文化資產保存法第24條等相關規定，提出修復計畫報請文化部文化資產局核准後進行修復。並將於修復完成確認安全無虞後，再公告重新開館時間；對於已預約參觀的機關或團體，已逐一通知暫停辦理。

位於台南市中西區府前路上的舊台南地方法院建築，是於1912年落成，其結構宏偉，具西洋式歷史建築繁複豪華的風格，並採非對稱手法的空間處理，是台灣迄今保存歷史最悠久的法院建築，於2016年全面修復完成後開放民眾參觀，曾獲得文化部文化資產保存獎。劉怡孜強調，台南地院當本於古蹟保存及司法歷史建築維護責任，儘速辦理修復工作。

國定古蹟司法博物館內模型室的上方天花板，30日下午突然塌落約一平方公尺，附近一參觀者及時跳開，幸未傷人。（台南地院提供）

國定古蹟司法博物館內模型室的上方天花板，30日下午突然塌落約一平方公尺，附近一參觀者及時跳開，幸未傷人。（台南地院提供）

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