華航與鴻霖簽永續航空燃油採購合作備忘錄 長汎假期推綠色遊程

中華航空與鴻霖全球運輸簽署永續航空燃油採購合作備忘錄，由華航資深副總經理劉得湶（左）及鴻霖全球運輸集團副總經理高志毓（右）代表完成。（圖由中華航空提供）

2024/07/31 16:57

〔記者蔡昀容／台北報導〕因應永續和綠色潮流，旅遊及航空界紛紛提出響應。中華航空今（31）日宣布與鴻霖全球運輸簽署永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）採購合作備忘錄，長榮航空直營旅行社「長汎假期」則推綠色旅遊行程，數位旅遊平台「Booking.com」也推薦綠意盎然旅宿，提供旅客綠色度假時光。

華航表示，鴻霖全球運輸集團率先響應華航邀請，並由華航資深副總經理劉得湶、鴻霖副總經理高志毓代表簽署永續航空燃油採購合作備忘錄；台灣航空業攜手企業客戶共同使用永續航空燃油，是國內業界首創的商業運作模式。

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華航表示，2017年首創新機飛渡添加作業，2023年首次添加永續航空燃油載客飛行，今年啟動永續燃油客戶合作計畫，廣邀上下游廠商及客戶共同參與，一起促進台灣航空業能源轉型與低碳運輸發展。

長汎假期推出的綠色旅遊行程，貼近人文或自然環境，並盡量安排旅客入住環綠宿房型。即日起至8月31日訂購2日以上遊程，報名費用減免500元，還能獲限量環保木柄餐具組。

綠色旅遊行程有2種主題。「風土行腳系列」是與文史工作者、社會百工達人策劃的主題旅遊行程，感受台灣各地風土民情與人文歷史。例如「基隆景觀海景繪旅行2日」以「繪旅」結合走讀導覽城鎮；「湯圍溫泉走讀篇2日」前往礁溪公共浴場、日治石砌澡堂、溫泉北界的陰陽湧泉，認識礁溪溫泉文化。

「荒野漫遊系列」著重戶外體驗，例如「野外求生體驗營2日」學習繩結、生火、刀具使用等野外生存入門技巧；「花蓮高山森林基地2日」帶旅人前往海拔僅150公尺的布農族高山部落，是座山面海的清幽秘境，透過手作體驗、基地導覽及品嚐當地食材，聆聽海岸布農的故事。

長汎假期表示，遊程會優先安排旅客入住綠宿房型，以長榮桂冠酒店來說，其綠宿房型採用節能措施和環保用品，其台中、嘉義、台南等3間酒店也取得環保旅館認證。

據「Booking.com」2024旅遊趨勢，68％台灣旅人期望在旅宿內看到更多綠化空間和植栽。位於蘇澳的「好佇」室內空間採現代風格，整體設計也加入許多綠植點綴，戶外有公共泳池、花園並被落羽松包圍，讓旅人躲避夏天的熱浪。

蘇澳「好佇」有許多綠植點綴。（圖由Booking.com提供）

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