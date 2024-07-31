2教授涉收錢找槍手 高科大：判決有罪確定就解聘終身不用

國立高雄科技大學教授唐惠欽、王嘉男被控收賄，幫在職專班研究學生找槍手代寫論文，每件收費10至20萬元，遭檢調約談聲押，法院裁定交保。（記者黃良傑攝）

2024/07/31 16:58

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〔記者黃良傑／高雄報導〕國立高雄科技大學教授唐惠欽、王嘉男被控收賄，幫在職專班研究學生找槍手代寫論文，每件收費10至20萬元，橋頭地檢署指揮高雄市調查處搜索、約談唐、王2人，被以10、20萬元交保，校方也展開行政調查，涉案教師如有相關違法事證或承認犯行，將召開教評會審議，經判決有罪確定則辦理解聘，終身不得聘任為教師。

高雄科大表示，今年6月18日有碩士在職專班學生投訴告發學位論文爭議事件，學校曾主動啟動相關調查，不久檢方也展開調查，校方配合並尊重司法調查；今（31）日針對「碩博士學位論文抄襲代寫舞弊處理要點」進行調查及審議，對涉案學生予以調查，只要涉案學生違法行為屬實，將撤銷畢業資格與學位論文並退學。

據檢方清查至少6名學生涉嫌送錢，檢方認唐、王2人近年指導學生達10多人，是否有更多人涉案正待調查，相關涉案學生均已取得碩、博士論文，並完成口試取得學位。

至於唐、王2名教授的處置，將依「教師法」及本校「專任教師聘約」規定，召開三級教評會審議，依審議結果辦理，倘涉案教師經判決有罪確定，立即依教師法規定辦理解聘，而且終身不得聘任為教師；兩人傳坦承部分犯行但尚未起訴，下學期是否還能收研究生？校方將召開教評會審議。

據了解，唐惠欽、王嘉男為高科大工業工程與管理學系專任教授，兩人為高階主管經營管理碩士在職專班（EMBA）指導教援，經與有相關需求學生搭上線，委請外籍學生，協助碩、博士專班學生「代寫」論文，每件收費10至20萬元，多名學生被約談後，部分坦承付錢，橋檢複訊後依違背職務收受賄賂罪嫌聲押2名教授，法院裁定交保。

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