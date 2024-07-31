花蓮美崙山現2天坑 遊客聞訊踩點施工人員困擾

美崙山大草坪出現二個直徑超過十公尺的天坑，縣府已拉起封鎖線禁止民眾進入。（記者游太郎攝）

2024/07/31 16:46

〔記者游太郎／花蓮報導〕強颱凱米侵襲後，花蓮市美崙山生態公園受損嚴重，花蓮縣政府公告全面休園，不料除了早起運動民眾仍冒險進入外，，大草坪竟然出現2個直徑逾10公尺的天坑，外縣市的民眾搭遊覽車聞訊前來觀看，讓搶修的施工人員困擾不已。

縣府農業處農村景觀科表示，縣府工作已在入口處勸導觀光團體勿進入，以免發生危險；目前縣府已全面趕工整理，先從中央的親子步道開始清除傾倒的樹木，再擴及難度較高的其他步道，希望趕在8月6日前開放美崙山所有步道，在未完成前將拉起封鎖線，呼籲民眾再忍耐幾天，不要冒險進入尚未搶修完成的步道，以免發生危險。

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除了步道沿途樹木遭摧毀、傾倒待清除修整外，美崙山廣受親子歡迎的大草坪，竟出現了2個直徑超過10公尺的大天坑；縣府農業處表示，已緊急拉起封鎖線，呼籲民眾勿冒險靠近或進入，這2個大坑主要是大草坪當年是由中油油庫填土而成，颱風期間地基遭地下水淘空造成，預計將於8月10日完成回填夯實作業，屆時安全無虞再開放。

農業處表示，花蓮市美崙山生態公園是在地居民運動、休閒、賞景的好去處，茂密森林與多樣植物，吸引眾多的動物棲息駐足，生態相當豐富，被市民稱為是「花蓮市之肺」，每天上山運動的民眾近萬人次。

位於花蓮市區的美崙山，海拔108公尺，東臨太平洋，美崙溪從西蜿蜒流過山腳下，昔日曾經是花蓮八景之一（八螺疊翠），由於地理位置重要，自清朝、日治時期直到現在都有軍隊駐防；美崙山有東、西、南側多個出入口和四通八達的步道，20分鐘即可登頂，山頂的木製平台佔地寬廣、視野遼闊，不但可以俯瞰花蓮市區、機場，還能眺望中央山脈和太平洋，360度的山海美景盡收眼底。園內還有生態展示館、科博館和忠烈祠，及球場、溜冰場、大草坪、兒童遊樂區和觀景涼亭等設施，適合全家大小戶外踏青、生態觀察，不少人就近當成郊山來攀登。

美崙山出現大批觀光客，準備上山參觀災後狀況。（記者游太郎攝）

美崙山主要步道樹倒情況嚴重，由縣府員工清理中。（記者游太郎攝）

花蓮市美崙山災損嚴重，仍有不少民眾冒險進入運動。（記者游太郎攝）

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