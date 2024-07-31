大稻埕夏日節煙火引人潮 大同分局加強維安與交管

大同分局投入警力加強維安與交管。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/31 16:34

〔記者王冠仁／台北報導〕「2024大稻埕夏日節」已經登場，其中在今天與8月10日，於延平河濱公園尚有2場熱鬧活動，尤其晚上8時的煙火秀更是萬眾矚目。對此，轄區大同分局今天表示，為了因應龐大人潮及車流，今晚除了在水門內、外規劃防踩踏小組，同時也規劃無人機攔截組及河域巡邏淨空，水、陸、空3D安維無疏漏。警方呼籲，前往參加活動的民眾，要遵守現場員警指揮疏導。

大同分局表示，為了避免踩踏意外，此次在活動前，警方就曾經在活動現場實施現地演練，由員警持高分貝喊話器於水門口引導民眾循序散場。

請繼續往下閱讀...

為因應下班車潮，大同分局於民生西路、環河北路、鄭州路等路段，指派重要幹部分區、駐點指揮及規劃警力及義交加強疏導，尤其針對「忠孝、塔城」路口交通樞紐點加強疏導作為，打開忠孝西路東向西瓶頸點，並連帶紓解捷運北門站前塔城街（南北向）車潮，快速疏導鄭州路雙向車流，另由交通警察大隊整合相關分局視狀況擴大疏導管制，期使活動期間區域性交通衝擊減到最低程度。

根據台北市政府觀光傳播局統計，本月17日大稻埕夏日節參加民眾達6.6 萬人次，當日晚上8時5分煙火施放完畢後，人潮約半小時即散場完畢，並於8時45分許解除交通管制。

警方說，今天除大同分局動員員警、義交執勤外，另交通警察大隊及周邊萬華、中正第一等分局也派員擴大交通疏導，使用警（民）力約500名。

大同分局呼籲，前來參加大稻埕夏日節活動民眾多搭乘大眾運輸工具前往，另行經交通管制區域周邊用路人，應配合員警及義交指揮改道，避免交通阻塞；並提醒民眾於參加活動之際，避免於水門內、外駐足逗留，確保進出活動地點之暢通及安全。

大同分局投入警力加強維安與交管。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法