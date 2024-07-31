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285淹水感測器192站測到水深 南市：發揮效用降低災情

南市設置285處淹水感測器，隨時掌握各地淹水狀況，這次凱米颱風期間也發揮效用。（南市水利局提供）

南市設置285處淹水感測器，隨時掌握各地淹水狀況，這次凱米颱風期間也發揮效用。（南市水利局提供）

2024/07/31 16:14

〔記者蔡文居／台南報導〕為因應短時強降雨型態，台南市除防洪工程建設外，也向中央水利署爭取於全市佈建285處淹水感測器，隨時掌握各地淹水狀況。這次凱米颱風期間也發揮效用，計有192站有監測到水深紀錄，另有93站無淹水情形，讓防災人員在第一時間掌握道路積淹水資訊，即時處置因應，降低淹水災情。

南市水利局長邱忠川表示，南市從2018年起與水利署合作辦理智慧防汛網計畫，於南市易積淹水路段裝設「淹水感測器」，各建置地點是委託成大防災中心優先以近年易淹水地區且深度達30公分以上的災情進行挑選建置，尤其是高淹水潛勢地區更是列入設置重點。

水利局副局長詹益欽說，南市共佈建285處淹水感測器，隨時掌握各地淹水狀況，同時瞭解淹水完整歷程，包含何時積淹水、淹水高度及退水時間等。隨著近幾年治理工程的改善，淹水範圍、面積及時間已逐年降低，積淹水情形已較相較以往減少。這次凱米颱風期間也發揮效用，計有192站有監測到水深紀錄，另有93站無淹水情形，讓防災人員在第一時間掌握道路積淹水資訊，即時處置因應，降低淹水災情。

詹益欽說，南市在曾經積淹水處安裝淹水感測器，雖然逐步改善淹水情事，仍須謹慎面對改善成效，不宜因為1至2次豪雨事件無淹水而視為閒置設施，經過近幾年颱風豪雨驗證積淹水範圍確有改善後，將研議遷站，以提升最佳防災效益。

南市透過淹水感測器，可隨時掌握各地淹水狀況。（南市水利局提供）

南市透過淹水感測器，可隨時掌握各地淹水狀況。（南市水利局提供）

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