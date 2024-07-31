兒少性侵案報導原則明討論！ 草案「6項大綱」曝

衛福部保護司明天將會議討論兒少性侵相關報導原則。（資料照）

2024/07/31 16:25

〔記者林志怡／台北報導〕台北市幼兒園狼師性侵案引發社會譁然，但媒體礙於法規限制、可揭露的相關訊息有限，以致民眾擔憂無法及時掌握相關風險。衛福部保護司副司長郭彩榕指出，為使相關規範更為明確、容易理解，保護司已擬定6項原則草案，並預計於明天午後舉行會議，了解媒體公會、兒少團體與專家意見。

台北市某幼兒園的園長之子疑似性侵20女童，法院預計在8月宣判結果，但媒體礙於「兒童及少年福利與權益保障法」第69條規範，擔憂揭露幼兒園名稱、犯嫌姓名等資訊恐挨罰，因此報導內文相對保守，也讓許多民眾擔憂，無法通過新聞及時得知相關風險。

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為此衛福部除承諾在1個月內邀集媒體相關公會討論「兒少權法」修法方向外，也將擬定「兒少性侵案媒體報導原則」，郭彩榕指出，目前已經完成草案擬定，計有6大項條文，前3條主要是定義說明，第1條說明原則訂定目的、第2條解釋適用範圍、第3條解釋涉及的法規或事件規範。

郭彩榕也指出，後3條條文分別為，第4條說明禁止揭露的內容、第5條明列例外情況可揭露的資訊，第6條則載明其他報導時媒體需注意事項，比如媒體倫理、尊重被害人與家屬感受，避免造成二度傷害、避免未審先判等，也會提到報導時儘量中性，避免激化社會大眾對立。

對於明天的會議目的，郭彩榕說，與會團體包括各大媒體相關公會、兒少團體與專家學者，了解各方對於報導原則的相關意見，會後也將通過新聞稿對外說明，並依據會議內容進行修訂，在1週內儘速將會議記錄與相關內容函送與會單位，並公告最終的原則版本於衛福部官網。

郭彩榕強調，報導原則主要是為了把現行法律模糊、不清楚之處，補充清楚一點，不會逾越現行法律規定，只是用一些清楚指引，可以供各界依循，後續也會是原則運作狀況、收集意見，並適時在法令或相關規範上進行調整或修正。

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