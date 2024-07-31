翁柏宗延任代理主委 NCC：依行政院指示辦理

NCC今天下午舉行例行記者會。（記者蔡思培攝）

2024/07/31 16:01

〔記者蔡思培／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥等4位委員今任期屆期，立法院7月中已三讀通過NCC委員僅可連任1次。不過行政院昨發函NCC指定已連任過的副主委翁柏宗8月1日起延任並代理主委，引發藍白立委批評。NCC主秘黃文哲今表示，已接到行政院指示由翁柏宗依法代理主委，人事派任與指定都是行政院業務，NCC就是依指示辦理。

NCC下午舉行例行記者會，黃文哲也被問起行政院指定翁柏宗8月1日起延任並代理主委職務一事。黃文哲證實昨已收到行政院發函指派任翁柏宗代理主委，至於翁柏宗有無連任資格，因NCC是監理機關、非人事機關，細節應詢問行政院。

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黃文哲也引用「國家通訊傳播委員會組織法」第4條規定，委員會置委員7人，均為專任，任期4年，任滿得連任，由行政院院長提名經立法院同意後任命之，行政院院長為提名時，應指定1人為主任委員，1人為副主任委員。黃文哲表示，「國家通訊傳播委員會組織法」相關規定雖有修正，但實行日期仍要由行政院決定，NCC相關人事派任、指定都是行政院業務，NCC會依指示辦理。

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