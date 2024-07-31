為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

翁柏宗延任代理主委 NCC：依行政院指示辦理

NCC今天下午舉行例行記者會。（記者蔡思培攝）

NCC今天下午舉行例行記者會。（記者蔡思培攝）

2024/07/31 16:01

〔記者蔡思培／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥等4位委員今任期屆期，立法院7月中已三讀通過NCC委員僅可連任1次。不過行政院昨發函NCC指定已連任過的副主委翁柏宗8月1日起延任並代理主委，引發藍白立委批評。NCC主秘黃文哲今表示，已接到行政院指示由翁柏宗依法代理主委，人事派任與指定都是行政院業務，NCC就是依指示辦理。

NCC下午舉行例行記者會，黃文哲也被問起行政院指定翁柏宗8月1日起延任並代理主委職務一事。黃文哲證實昨已收到行政院發函指派任翁柏宗代理主委，至於翁柏宗有無連任資格，因NCC是監理機關、非人事機關，細節應詢問行政院。

黃文哲也引用「國家通訊傳播委員會組織法」第4條規定，委員會置委員7人，均為專任，任期4年，任滿得連任，由行政院院長提名經立法院同意後任命之，行政院院長為提名時，應指定1人為主任委員，1人為副主任委員。黃文哲表示，「國家通訊傳播委員會組織法」相關規定雖有修正，但實行日期仍要由行政院決定，NCC相關人事派任、指定都是行政院業務，NCC會依指示辦理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
翁柏宗延任NCC代理主委 綠委：行政院是依法行政
2024/07/31 12:27

翁柏宗延任NCC代理主委 綠委：行政院是依法行政
翁柏宗延任NCC代理主委 黃國昌：政院「走小路、鑽小門」
2024/07/31 13:01

翁柏宗延任NCC代理主委 黃國昌：政院「走小路、鑽小門」

天逸集團實力備受肯定 獨獲＂最佳跨境金融領軍企業＂大獎
NCC再罰台灣大哥大違規發送超額頻譜 累計開罰630萬元
2024/07/31 15:59

NCC再罰台灣大哥大違規發送超額頻譜 累計開罰630萬元
翁柏宗延任NCC代理主委 謝龍介諷「小老鼠上燈檯偷油吃」
2024/07/31 12:44

翁柏宗延任NCC代理主委 謝龍介諷「小老鼠上燈檯偷油吃」

金曲歌后秀蘭瑪雅的嫩白秘技
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播