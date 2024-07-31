三義木雕研習營 名師傳藝培植產業生力軍

苗栗縣政府推廣三義木雕產業，利用暑期舉辦「亞洲青年木雕藝術研習營」，培植新世代木雕師，為木雕工藝培養更多人才。（縣府提供）

2024/07/31 15:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府推廣三義木雕產業，利用暑期舉辦「亞洲青年木雕藝術研習營」，培植新世代木雕師，為木雕工藝培養更多人才，注入新血同時，也激盪出創新思維，豐富木雕藝術面貌，今（31）日辦理始業式。

苗栗縣三義鄉是木雕重鎮，縣府文化觀光局自2006年起舉辦木雕藝術研習營，今年已邁入第17屆，邀請名師授課指導，計有馬來西亞、澳門及國內共31名青年參加，延續分「當代具象木雕創作營」與「傳統木雕技藝薪傳營」2大類組及2梯次辦理。

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縣府文觀局表示， 當代具象木雕創作營由台灣藝術大學楊北辰教授主持，邀請三義木雕名家張信裕及台灣新銳木雕藝術家江孟禧、吳耀庭、潘煒中教學，並安排新銳藝術家陳修橋、林安常與學員分享成為一位藝術家的過程經歷，和自身的木雕藝術創作思考。

傳統木雕技藝薪傳營，則由國立高雄師範大學羅又睿老師主持，聘請三義木雕名家陳德隆、台南神佛像木雕大師王仕吉、鹿港傳統木雕工藝師施懿紋、新竹獲文化部登錄文化資產鑿花技術保存工作者蔡楊吉等教學，為傳統木雕技藝薪傳營注入多樣性的傳統元素，讓學員得以學習更深更廣的木雕技術與知識。

文觀局表示，亞洲青年木雕藝術研習營不只是一個活動；而是一個由產官學三方共同努力，逐步建構形成的木雕藝術人才循環養成系統，為木雕工藝培養更多人才，豐富木雕藝術面貌。

研習營邀請名師授課指導，計有馬來西亞、澳門及國內共31名青年參加。（縣府提供）

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