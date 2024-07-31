為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

屏東海岸再傳擱淺 這次膠筏卡在小琉球地標旁

小琉球傳膠筏擱淺花瓶岩旁，且無法自力脫困。（海巡署提供）

小琉球傳膠筏擱淺花瓶岩旁，且無法自力脫困。（海巡署提供）

2024/07/31 16:20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕凱米颱風造成多艘大型貨輪擱淺南台灣，目前海象仍未完全回復平穩，又傳出有膠筏擱淺，且是擱淺在小琉球地標的花瓶岩旁礁岩處，由於當時已接近天黑，狀況一度緊張，所幸友船即時進入拖帶，在海巡人員及漁民相助下，該膠筏終於脫困。

海巡署南部分署第五岸巡隊琉球新安檢所於昨天傍晚5時40分接獲民眾通報於花瓶岩旁有船筏擱淺，立即啟動救援機制，馳赴現場救援，到現場發現1艘膠筏擱淺於小琉球花瓶岩附近礁岩處，經確認擱淺膠筏為小琉球籍，海巡人員實施戒護並初步檢視黃姓船長身體狀況良好，並無受傷情形。

不過該處屬高灘地，若漲潮可能會先碰撞花瓶岩而造成新的傷害且不見得能脫困，船長向海巡人員表示已聯繫友船前來協助拖帶，海巡人員隨即於旁進行戒護，後續約傍晚6時27分，另艘由黃姓船長友人所駕膠筏抵達現場，海巡人員合力下順利協助黃男的膠筏脫困，平安拖返至小琉球漁港。

黃姓船長對其操駕不慎而擱淺一度相當懊惱，對海巡人員及時救援與協助表示非常感謝。海巡署南部分署第五岸巡隊呼籲，小琉球周邊海域多礁岩地形，漁民朋友駕駛船筏行經該海域應多加注意，避免擱淺情事造成生命財產損失。

小琉球傳膠筏擱淺花瓶岩旁，且無法自力脫困。（海巡署提供）

小琉球傳膠筏擱淺花瓶岩旁，且無法自力脫困。（海巡署提供）

小琉球傳膠筏擱淺花瓶岩旁，且無法自力脫困。（海巡署提供）

小琉球傳膠筏擱淺花瓶岩旁，且無法自力脫困。（海巡署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蒙古籍貨輪擱淺東港鎮海沙灘 海巡署繩梯救出8外籍船員
2024/07/28 12:26

蒙古籍貨輪擱淺東港鎮海沙灘 海巡署繩梯救出8外籍船員
南台灣外海1貨輪沉沒9船員失蹤 5貨輪擱淺58人均安
2024/07/25 16:44

南台灣外海1貨輪沉沒9船員失蹤 5貨輪擱淺58人均安

天逸集團實力備受肯定 獨獲＂最佳跨境金融領軍企業＂大獎
9艘沉沒或擱淺貨輪約366噸油料防外洩 38只貨櫃落海危及航運安全
2024/07/28 10:36

9艘沉沒或擱淺貨輪約366噸油料防外洩 38只貨櫃落海危及航運安全
南高屏9艘貨輪1沉沒8擱淺已救起6船55人 仍有4人失聯
2024/07/27 09:41

南高屏9艘貨輪1沉沒8擱淺已救起6船55人 仍有4人失聯

金曲歌后秀蘭瑪雅的嫩白秘技
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播