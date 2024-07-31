屏東海岸再傳擱淺 這次膠筏卡在小琉球地標旁

小琉球傳膠筏擱淺花瓶岩旁，且無法自力脫困。（海巡署提供）

2024/07/31 16:20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕凱米颱風造成多艘大型貨輪擱淺南台灣，目前海象仍未完全回復平穩，又傳出有膠筏擱淺，且是擱淺在小琉球地標的花瓶岩旁礁岩處，由於當時已接近天黑，狀況一度緊張，所幸友船即時進入拖帶，在海巡人員及漁民相助下，該膠筏終於脫困。

海巡署南部分署第五岸巡隊琉球新安檢所於昨天傍晚5時40分接獲民眾通報於花瓶岩旁有船筏擱淺，立即啟動救援機制，馳赴現場救援，到現場發現1艘膠筏擱淺於小琉球花瓶岩附近礁岩處，經確認擱淺膠筏為小琉球籍，海巡人員實施戒護並初步檢視黃姓船長身體狀況良好，並無受傷情形。

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不過該處屬高灘地，若漲潮可能會先碰撞花瓶岩而造成新的傷害且不見得能脫困，船長向海巡人員表示已聯繫友船前來協助拖帶，海巡人員隨即於旁進行戒護，後續約傍晚6時27分，另艘由黃姓船長友人所駕膠筏抵達現場，海巡人員合力下順利協助黃男的膠筏脫困，平安拖返至小琉球漁港。

黃姓船長對其操駕不慎而擱淺一度相當懊惱，對海巡人員及時救援與協助表示非常感謝。海巡署南部分署第五岸巡隊呼籲，小琉球周邊海域多礁岩地形，漁民朋友駕駛船筏行經該海域應多加注意，避免擱淺情事造成生命財產損失。

小琉球傳膠筏擱淺花瓶岩旁，且無法自力脫困。（海巡署提供）

小琉球傳膠筏擱淺花瓶岩旁，且無法自力脫困。（海巡署提供）

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