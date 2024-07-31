罕見長鬚鯨陳屍澎湖東吉嶼 科研單位採集骨骼標本研究

東吉大坪東海岸線，發現長鬚鯨屍體。（高宏志提供）

2024/07/31 16:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕凱米颱風挾著狂風暴雨襲澎，南方國家海洋公園的大島東吉村長高宏志昨（30）日沿著海岸線巡視災情，在大坪東側海岸發現死亡鯨魚，由屍體腐爛程度看來，已經死亡多時，通報澎湖縣政府農漁局及東吉安檢所，今日農漁局派員搭船前往東吉，記錄發現過程。

根據了解，高宏志與巡查員，昨（30）下午4時，在東吉大坪東側海岸，發現一隻死亡鯨魚，體長約10公尺、寬度1.3公尺，體重無法目測。經通報海保署，由於鯨豚體積龐大，同時已嚴重腐化，採取自然風化方式處理，並未就地掩埋。另鬚鯨類是海保署指定採樣的種類，今（31）日農漁局派員搭船前往東吉，由專業人員採集骨骼樣本，送科研單位保存。

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這是近年來唯一一頭死亡後，漂流至澎湖的鬚鯨，因此格外顯得珍貴，初步研判是隨著凱米颱風暴風圈，漂流至東吉島擱淺，早已死亡多時。長期在南方四島國家公園帶團浮潛的業者葉生弘表示，長鬚鯨多出現在花蓮東部海域，澎湖浮潛幾乎沒遇過。

根據文獻記載，長鬚鯨是鬚鯨亞目中的一種水生哺乳動物。牠們是全球第二大的鯨，也是現存第二大的動物，僅次於藍鯨。長鬚鯨的身軀長而苗條，全身大多呈棕灰色，下腹部的顏色較淺。牠們的食物有小型的魚類、烏賊及甲殼動物。長鬚鯨在20世紀期間曾被大量捕撈，現時仍屬瀕危物種。國際捕鯨委員會後來全面禁止所有對長鬚鯨商業性捕撈的行為。

澎湖東吉海岸線發現鯨魚屍體，緊急通報澎湖縣政府農漁局。（高宏志提供）

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