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竹市香山旅遊新亮點！ 鹽水公園景觀環境改善工程二期完工

鹽水公園景觀環境改善工程二期完工，希望成為遊客造訪17公里海岸線的新景點。 （市府提供）

鹽水公園景觀環境改善工程二期完工，希望成為遊客造訪17公里海岸線的新景點。 （市府提供）

2024/07/31 15:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為提升新竹市香山區鹽水公園的整體景觀環境，新竹市政府自籌經費加上交通部觀光署補助，共投入1千萬元，於去年10月啟動「新竹市香山區鹽水公園景觀環境改善工程二期」計畫，工程順利如期完工，日前正式啟用，市府希望鹽水公園的整體改造不僅提升公園休憩品質，更能帶動周邊觀光發展，成為遊客造訪17公里海岸線的新景點。

城銷處長嚴翊琦表示，鹽水公園二期工程範圍涵蓋鹽水圖書館北側公園，主要施作內容包括改善人行步道舖面、增加綠帶面積，讓濱海景觀視野更加開闊通透，並加強公園與17公里海岸自行車道連結，強化引導指示標誌、梳理行人及車輛動線，提供更安全的休憩空間。同時改良廣場鋪面下方地基，避免沉陷而造成積水問題。

城銷處表示，鹽水公園位於香山濱海，周邊有香山圖書館、籃球場、觀海長廊等藝文設施，並由豎琴橋串聯17公里海岸自行車道，是遊客休憩、賞景的熱門地點。市府推動鹽水公園一、二期改善工程，市府自籌經費加上中央補助，合計投入逾3300萬元，讓遊客都能感受新竹海岸之美，也成為遊客造訪17公里海岸線的新景點。

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