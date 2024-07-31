台東自由行補助8/1上路 觀光署擬加碼花東團旅補助

交通部觀光署擬加碼花東團體旅遊住宿補助。照為旅行團示意圖。（資料照）

2024/07/31 15:22

〔記者蔡昀容／台北報導〕花東觀光震後受創，交通部觀光署補助自由行及團體旅遊住宿，其中台東自由行補助明（8月1日）起上路。另外，為求短期振興，帶動旅遊浪潮，觀光署長周永暉今（31日）表示，花東團體旅遊補助擬加碼，預計增加旅行社申請團數，並提高補助上限至2.5萬、3萬元。

觀光署6月起陸續補助花東自由行及團體旅遊住宿，明天上路的台東自由行住宿補助，總經費匡列1.61億元，執行至9月30日止。不過觀光署說，實際截止日期，將視未來經費運用情形檢討，並對外公告。

請繼續往下閱讀...

據統計，6月1日上路的花蓮自由行補助，總經費8.15億元，已有逾12萬房申請、用掉1.1億餘元，原規劃執行至9月30日，觀光署副署長林信任昨表示，預計延至年底。

團體旅遊方面，花東補助經費合計1.5億元。6月1日上路的花蓮團旅，計有140團提出申請，參團人數3927人，補助費用計280萬元；7月1日上路的台東團旅，計有102團申請，參團人數3149人，補助費用計153萬元。

另外，署長周永暉今天表示，為求短期振興效果以帶動花東旅遊浪潮，團體旅遊補助擬不延長，並以加碼補助方向研擬措施，吸引旅行社組團前往。

至於加碼方式，周永暉說明，預計提高旅行社申請團數和補助額度上限，團數可能是增加1團，額度上限可能提升至2萬5000、最高3萬元。

周永暉說，颱風之前便規劃加碼案，颱風發生之後，觀光署也加速相關程序，目前案件在交通部等待核定，近兩日若確定，會盡快對外發布。

依據現行的補助方案，自由行旅客入住花蓮合法旅宿，6月1日起平日每房每晚最高補助1000元、假日500元，6月24日起改為平假日不分，一律1000元；自由行旅客入住台東合法旅宿，8月1日起平日（週一至週四）每房每晚最高補助1000元。

而團體旅遊，花蓮方面6月1日起，2天1夜以上、20人以上旅遊團，最高補助2萬元，每家旅行社最多申請3團；台東方面，7月1日獎勵團體旅遊，2天1夜以上、20人以上旅遊團，最高補助1.5萬元，每家旅行社最多申請2團。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法