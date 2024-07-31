台中神岡陽明橋下游護岸邊坡崩毀 民代會勘盼地方中央攜手早日復建

台中市議員周永鴻邀立委何欣純等會勘神岡陽明橋下游護岸等災情，爭取中央地方攜手早日復建。（記者歐素美攝）

2024/07/31 15:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區陽明橋下游護岸及邊坡，因凱米颱風導致坍塌，連帶通行道路崩毀，民進黨台中市議員周永鴻今天邀集立委何欣純、台中市水利局、水利署第三河川分署署長張稚煇等會勘，爭取早日復建，水利局表示，目前正施作便道，預計一週即恢復通行，之後再報復建，經費可能逾4000萬，若市府災害準備金不足，將爭取中央補助。

周永鴻指出，位於神岡新庄、圳堵及圳前交界處的陽明橋下游左岸，在凱米颱風期間發生護岸及邊坡坍塌，出現長約60公尺、高10.5至17公尺不等的崩塌，當地住戶進出的道路也崩毀，甚至有民眾的貨車被沖落河床。

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周永鴻指出，這次邀請立委何欣純到場共同會勘，是希望地方中央能通力合作，早日完成該處護岸、邊坡及道路的復建。

何欣純表示，因為道路嚴重崩損，暫借民地做替代道路，讓附近民眾先行，後續包括護岸、路面，還有許多復建工程，需要很多經費來做，今天邀水利署第三河川分署署長張稚煇同行，就是要請中央全力支持台中，目前行政院針對公共工程的災損成立「凱米颱風專案」，會加速協助恢復公共設施，她也會盡力爭取經費來復建，讓市民能夠安心。

水利局表示，災後已先緊急封路，並協調住戶提供用地施作臨時便道，近日正進行坡面覆蓋防水帆布、河道投入混凝土鼎塊、上方打樁強化邊坡等措施，預計1周即可完工，恢復通行。

水利局指出，陽明橋下游邊坡護岸等重建，經費初估逾4000萬，若市府災害準備金不敷使用，將爭取中央補助。

神岡陽明橋下游護岸邊坡因凱米颱風崩塌毀損。（記者歐素美攝）

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