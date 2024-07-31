8/1~31遊台南 49吋電視、住宿券等你拿

南市環保局推出綠色旅遊集點趣活動，今年8月遊台南就有機會拿大獎。（南市環保局提供）

2024/07/31 15:00

〔記者蔡文居／台南報導〕暑假遊台南，有機會拿好禮！台南市環保局推出綠色旅遊集點趣活動，8月1日至31日期間來台南，造訪合作的環保餐廳、環保標章旅館或環境教育設施至少3處且完成蓋章集點，就有機會獲得小禮物，還有49吋大電視、免費入住環保旅館、環保餐廳綠點等獎項，環保局歡迎大家來台南作伙體驗綠色旅遊趣。

南市環保局說明，這次活動合作單位共有49間環保餐廳、13處環境教育設施場所及10家環保標章旅館，民眾可至合作單位索取集點卡，挑戰「綠色飲食美食家」、「綠色旅遊教育家」及「永續環境實踐家」其中一項任務，完成指定任務即可集點，集滿任一項任務的點數就能兌換好禮並參加抽獎，共有900份禮物，獎項有49吋電視1名、南市環保標章旅館雙人住宿券5名、環保餐廳10萬綠點15名。活動詳情及合作單位名單請上環境教育資訊網（https://pse.is/693t3g）查詢。

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環保局長許仁澤表示，希望通過綠色旅遊集點趣活動，推動在地綠色經濟。鼓勵民眾多多入住環保標章旅館、選擇寓教於樂的環境教育設施及不提供一次性餐具且使用國產食材的環保餐廳，從玩樂中輕鬆實踐淨零綠生活。

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