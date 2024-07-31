新竹縣興隆國小校長葉瑞珠獲師鐸獎

新竹縣興隆國小校長葉瑞珠（右2）獻身教育界43年，今年獲得師鐸獎的肯定。（取自竹縣府官網）

2024/07/31 14:51

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣興隆國小校長葉瑞珠手拿教鞭長達43年，也曾在補校任教過，她不僅是很多新住民姊妹「在台灣的媽媽」，她用充分信任教職員的態度引領學校團隊，鼓勵學生相信自己獨一無二的價值，在校創辦的「與校長有約」是校內熱門活動，在教育工作上的點點滴滴讓她榮獲師鐸獎肯定。

縣府教育局表示，興隆國小在葉瑞珠領軍5年期間，學校在體育、音樂等領域成績表現優異，不僅學生、老師各自發揮所長，家長也願意信任、支持學生和學校。

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葉瑞珠重視科技教育，曾率學校贏回科展全國冠軍、亞軍等，也是課程領導先驅，包含九年一貫試辦、課程評鑑、雙語北區7縣市分享等，她都是典範。

葉瑞珠不因此偏廢語文教育，每年榮獲縣賽優等、特優，全國賽績優等榮耀，也積極推動多元體育，包含羽球、足球、樂樂棒球均屢獲全國前3名的佳績。甚至還把樂團、藝術課程融入校園景緻，因此拿下過藝術教育貢獻獎。

縣府表示，葉瑞珠過去也曾在補校、成教班授課26年，以致迄今仍有不少當時的學生稱呼她為「媽媽」，每年母親節會到她家中小聚。

她還利用下班手作貓頭鷹娃娃，趁著「與校長有約」時送給登門的學生，趁機分享每隻小貓頭鷹雖然長得各不相同，卻也都是獨一無二的存在，藉此鼓勵學生認識自己、找到屬於自己的一片天。

新竹縣興隆國小校長葉瑞珠（左）平時跟小朋友們打成一片。（取自竹縣府官網）

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