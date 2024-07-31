台灣好行889大雪山線，8月1日上路！（記者歐素美攝）

2024/07/31 14:17

〔記者歐素美／台中報導〕台灣好行889大雪山線，將於明天（8月1日）上路！台中市觀光旅遊局今天舉行記者會宣布新路線啟動，首度跨域合作聯合台中市政府交通局、農業部林業及自然保育署台中分署、國立台中科技大學及中台灣客運，精心打造2部兼具生態特色及設計美學的台灣好行觀光主題公車，搭乘採電話預約，邀請民眾輕鬆暢遊大雪山自然悠活之旅。

觀旅局長陳美秀表示，大雪山線自8月1日開始上路，行駛路線從豐原轉運中心出發，行經東豐自行車綠廊、石岡、東勢、橫嶺山步道、鳶嘴山登山口、大雪山國家森林遊樂區、小雪山旅遊資訊站等，全線共23個站點，每天4班次往返，去程最早上午7:15發車，回程最晚下午4:45，車程約2.5小時。

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陳美秀表示，台灣好行889大雪山線是全台首次產官學跨域合作的創新之作，特別感謝交通部觀光署補助經費，農業部林業及自然保育署台中分署協助分攤車體內裝經費，並提供生態自然方面的專業意見，這次並結合國立台中科技大學的美學設計、在地台灣好行特約店家木匠兄妹的木工技藝，從視覺、聽覺、觸覺、知覺、嗅覺打造沉浸式五感體驗的車體內裝，與中台灣客運業者攜手，希望帶給旅客「旅行從好行開始」的台灣好行2.0升級服務。

林業及自然保育署台中分署長張弘毅表示，大雪山生態豐富，不論是林相、動物、鳥類、植物等，堪稱為世界級珍寶，更是極佳的大自然教材，有原始的森林浴場和步道，登高可觀雲海，黃昏可賞晚霞，美景如畫。

台中科大副教授侯純純表示，大雪山線共有2部主題公車，是她與沈有騰及曾婉郁二位老師合作設計，其中1部強調白天大雪山的豐富生態，以大雪山特有的物種，像是帝雉、藍腹鷴、冠羽畫眉、赤腹山雀等珍貴鳥類融入全車佈置；另1部車則突顯夜晚大雪山的特色生態，包含獨特白面鼯鼠、山羌、台灣野山羊等動物。乘客還可發現許多設計巧思，例如上車迎賓的紅檜意象直式拉桿、鳥群意象車頂橫桿、國產材應用的木質手拉環、鳥鳴聲的報站引導等，寓教於樂地傳達大雪山森林意象及低碳旅遊概念，讓旅客一上車就有森林系多感官的沉浸式體驗。

觀旅局指出，台灣好行889大雪山線，受法規規定採9人座中型巴士，旅客如欲搭乘須先洽中台灣客運，以電話預約（免付費服務電話0800676676轉2 ），更多台灣好行及臺中觀光公車相關資訊請上台中觀光旅遊網查詢https://travel.taichung.gov.tw/taichung-tour-bus/。

為了歡慶大雪山線開行，8月1日起凡從豐原轉運中心搭乘台灣好行888豐后線或889大雪山線，每人即可獲得山城折疊式輕便背包1份，每路線各限量100份，送完為止。

台灣好行889大雪山線，將於8月1日上路！台中市觀光旅遊局今天舉行記者會宣布新路線啟動。（記者歐素美攝）

台灣好行889大雪山線9人座中型巴士，內裝展現大雪山豐富的動植物生態。（記者歐素美攝）

觀旅局長陳美秀率市議員陳清龍、張瀞分等率先搭乘體驗台灣好行889大雪山線。（記者歐素美攝）

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