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新北危老重建核准563件 逾7成申請耐震容積獎勵

新北市危老重建核准數達563件，其中逾7成案件都有申請耐震設計容積獎勵。圖為新莊區光明段危老案重建前。（記者賴筱桐攝）

新北市危老重建核准數達563件，其中逾7成案件都有申請耐震設計容積獎勵。圖為新莊區光明段危老案重建前。（記者賴筱桐攝）

2024/07/31 14:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕今年0403花蓮大地震造成嚴重災害，喚起民眾對建築物耐震能力的重視，新北市因應震損建物放寬法令，並持續推動「580專案」、「防災都更2.0」及「危老重建」等多元方案，其中危老核准數達563件，逾7成案件都有申請耐震設計容積獎勵，提升居住安全。

都市更新處處長林炳勲表示，中央制定「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，是為了加速危險老舊建物重建，提升新建物的安全與品質，確保居住安全，因此將耐震設計容積獎勵列為優先申請項目。

統計自危老條例發布至今，新北市已經核准的危老重建計畫案中，共399案申請耐震設計容積獎勵，占全部核准案量的71％。經分析，以申請結構安全性能評估「第3級」為最多，共有195案，其次為耐震標章106案、結構安全性能「第2級」87案，分析近2年的危老重建計畫案，申請耐震設計容積獎勵的比例更達8成以上。

都更處說明，以耐震能力標準來看，建築物取得耐震標章條件最嚴格，其餘分別是結構安全第1級、第2級與第3級。

另外，為鼓勵危險及老舊建築物所有權人儘速重建，針對已經核准的危老重建案，只要是以住宅使用為主、所有權人中有自然人，起造人可以向都更處申請製作危老重建計畫書的補助，每案最高可補助5.5萬元。

市府簡化補助申請程序，製作書表及範例，符合資格的民眾可到新北市政府都市更新處網站下載表單，這項補助從危老案核准後到領得使用執照前都可申請，今年受理期限至10月31日截止。

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