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搶攻旅遊商機 新北各商圈8月起優惠大放送

淡水商圈「淡水右岸好好生活節」，現場有請街頭藝人表演，歡迎民眾觀賞（圖為2023年淡水好好生活節。（新北市經發局提供）

淡水商圈「淡水右岸好好生活節」，現場有請街頭藝人表演，歡迎民眾觀賞（圖為2023年淡水好好生活節。（新北市經發局提供）

2024/07/31 14:26

〔記者陳奕劭／新北報導〕搶攻旅遊商機！新北市三峽、新莊、淡水、林口、金山、烏來等商圈8月起祭出抽獎、贈送小禮等優惠，活動資訊可至新北市經濟發展局官網或臉書「來趣新北金發局」查詢。

三峽區三角湧商圈將在8月1日至10月30日舉辦「來趣三角湧歡樂購物節」，凡在商圈店家消費滿100元，即可獲得抽獎券1張有機會抽中智慧型電視顯示器、熱門家電商品等總共價值近10萬元好禮。

林口商圈在8月3日推出「口福祭乞龜活動&音樂祭人氣競賽」，到商圈會員店家消費滿200元，可獲得人氣競賽投票券，為自己喜愛的團體投下一票。

烏來商圈將於8月18日推出「山林療癒」主題，有藝術表演、老街故事展、在地泰雅樂舞舞團表演與生活市集。

金山商圈於8月1日至17日推出「山海金澎派」3大活動，在合作店家消費，集滿4種戳章，即可至服務台參加抽獎；活動期間在臉書打卡分享與指定任務，即獲得限量小禮，也推出3條遊程，帶領遊客走訪金山老街、神秘海岸等景點。

新莊廟街商圈於8月23日至9月23日每週六日舉辦「文武雙全十項挑戰大進擊」，推出限時解謎遊戲，活動期間至服務處租借遊戲包或下載遊戲APP體驗，完成遊戲可兌換商圈體驗禮1份（包括商圈消費優惠券、廟宇褔氣小禮等共1000份）。

淡水商圈將於8月17日舉辦「淡水右岸好好生活節」，加入商圈FB或官方LINE可參加抽獎，獎品包含福容大飯店淡水漁人碼頭「平日豪華客房雙人住宿券」、淡水商圈店家商品等。

經發局說明，商圈活動期間到淡水商圈或新莊廟街服務台，下載新北行動支付APP（NewTaiPAY） 掃描活動專屬QR CODE，可獲得100點新北行動支付優惠券。

烏來商圈「療癒生活日•藝遊味盡在烏來」，邀請大家來烏來療癒生活。（新北市經發局提供）

烏來商圈「療癒生活日•藝遊味盡在烏來」，邀請大家來烏來療癒生活。（新北市經發局提供）

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