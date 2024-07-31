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澄清湖運動休閒園區計畫恐致淹水惡化？ 高市：滯洪量能提升6倍

此次凱米颱風挾帶豪大雨，小貝湖滿水位，還溢出至忠誠路上。（圖由「森林城市協會」提供）

此次凱米颱風挾帶豪大雨，小貝湖滿水位，還溢出至忠誠路上。（圖由「森林城市協會」提供）

2024/07/31 14:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄此次凱米颱風淹水災情，環團指控澄清湖洩洪，導致鳳山、三民淹水惡化，未來「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」更將導致淹水問題無力解決；對此，高市府捷運局今天（31日）澄清說，該計畫開發後，滯洪量能反將提升6倍！

「森林城市協會」理事長莊傑任指出，過去小貝湖有40萬公噸滯洪量，將澄清湖的洩洪水量攔截，保障下方的鳳山區、三民區不受嚴重淹水危害；但小貝湖因為長庚醫院、澄清湖棒球場的興建，目前滯洪面積從原本的40萬噸，下降至10%以下，導致現在嚴重的淹水問題。

莊傑任認為，高市府2年前又擬定「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」，將殘存的小貝湖滯洪公園，再讓給建商蓋豪宅，還要縮減滯洪面積，將導致淹水問題無力解決。

對此，高雄市捷運局今天強調，小貝湖現況為滯洪功能不到1萬噸漥地，澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫，將在區內畫設3.36公頃做為公園兼滯洪，能將滯洪量提升至6萬噸，反有助周邊地區整體排水及滯洪功能。

捷運局表示，澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫案，經高市都委會審查同意並提報內政部都委會審議，內政部嚴謹把關，已陸續召開4次專案小組研議；另本案並不屬於淹水潛勢區，但市府仍採較中央所要求滯洪體積更高的出流管制，規劃設計4萬5672立方公尺滯洪池。

高市府表示，澄清湖棒球場園區現況透水面積為7.5公頃，未來經整體規劃及開發後，透水面積增為8.2公頃，提高0.7公頃，約提升9.3%，不僅增加透水面積與滯洪量，並新增延滯洪峰與提升區域的排水功能。

「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」。（圖由高雄市捷運局提供）

「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」。（圖由高雄市捷運局提供）

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