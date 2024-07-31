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新北耶誕城馬拉松開放報名 跑者扮耶誕老公公接力遊新北

「耶誕快追！新北市耶誕馬拉松接力賽」開放報名，新北市副市長陳純敬（中）、觀旅局長楊宗珉（左2）、體育局長洪玉玲（右2）合影。（記者陳奕劭攝）

「耶誕快追！新北市耶誕馬拉松接力賽」開放報名，新北市副市長陳純敬（中）、觀旅局長楊宗珉（左2）、體育局長洪玉玲（右2）合影。（記者陳奕劭攝）

2024/07/31 14:06

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北耶誕城重點活動「耶誕快追！新北市耶誕馬拉松接力賽」，跑者將化身耶誕老公公遊歷新北，分為競賽組556隊、變裝組100隊，現在伊貝特網站開放報名，每隊報名費4500元。賽事資訊可至新北市觀光旅遊網、臉書粉專「新北旅客」、「旅跑新北」查詢。

新北市政府今天舉行記者會，邀請今年鐵道馬拉松接力賽變裝冠軍隊伍「叫你阿嬤來買隊」參加，結合耶誕與搞怪主題現身，抓緊全場目光。他們將參加比賽，挑戰耶誕接力的變裝創意天花板；市府體育局員工也組成「Strong 世壯隊」參加比賽，宣傳2025年雙北世界壯年運動會。

「耶誕快追！新北耶誕馬拉松接力賽」賽制每隊5人，鼓勵追友以接力、旅跑方式遊覽新北，第一棒從耶誕城主會場出發，讓追友置身白雪紛飛耶誕情境，途經縣民大道、華翠大橋、河濱公園，沿途欣賞大漢溪河畔景緻，最後由第五棒折返回到市民廣場完成接力，全程約28公里，各棒負責5至6公里，適合民眾與輕跑者參加。

新北市耶誕馬拉松接力賽將把追友打扮成耶誕老公公，身穿聖誕主題的賽事跑衣外，還有行頭必備的耶誕帽，完賽後的蓄鬍毛巾，不只拭汗擦手兩用，還能大玩變裝創意。參賽每隊可獲得接力信物的耶誕鈴鐺，不只具計時感應功能，交棒給隊友時，鈴鐺響徹新北耶誕城，象徵傳送祝福至城市每一角落。

新北市副市長陳純敬表示，耶誕馬拉松老少咸宜，賽事融合耶誕歡樂氣氛，每年耶誕城活動吸引全台各地遊客參觀，預期可為周邊攤商帶來可觀的經濟效益。

跑者將打扮成耶誕老公公造型，蓄鬍毛巾不只拭汗擦手兩用，還能大玩變裝創意。（記者陳奕劭攝）

跑者將打扮成耶誕老公公造型，蓄鬍毛巾不只拭汗擦手兩用，還能大玩變裝創意。（記者陳奕劭攝）

新北耶誕城馬拉松現在開放報名，「叫你阿嬤來買隊」在記者會宣傳活動。（記者陳奕劭攝）

新北耶誕城馬拉松現在開放報名，「叫你阿嬤來買隊」在記者會宣傳活動。（記者陳奕劭攝）

跑者將化身為耶誕老公公造型，以接力方式完成路跑。（記者陳奕劭攝）

跑者將化身為耶誕老公公造型，以接力方式完成路跑。（記者陳奕劭攝）

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