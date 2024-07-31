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傳統市場嫩豆腐檢出防腐劑 高市衛生局稽查業者罰3萬

消保會檢出傳統市場嫩豆腐檢出防腐劑，高市衞生局稽查業者罰3萬，同時啟動傳統市場及豆腐製造業擴大稽查。（高市衛生局提供）

消保會檢出傳統市場嫩豆腐檢出防腐劑，高市衞生局稽查業者罰3萬，同時啟動傳統市場及豆腐製造業擴大稽查。（高市衛生局提供）

2024/07/31 13:19

〔記者黃良傑／高雄報導〕消保會抽驗高屏傳統市場嫩豆腐檢出防腐劑，公布高雄有一家驗出防腐劑，衛生局今主動派人查驗並擴大稽查，該業者坦承違法添加苯甲酸，衛生局以違反食安法，裁罰3萬元以上罰鍰。

台灣消保協會於今（31）日公布針對高雄市場抽驗豆腐25件，其中1件檢出防腐劑，衛生局今立即派人前往檢出防腐劑店家稽查抽驗，業者坦承在自製豆腐有違法添加苯甲酸，衛生局依法裁罰，同時啟動傳統市場及豆腐製造業擴大稽查，倘檢出防腐劑、殺菌劑及著色劑不符合規定，將依違反食安法裁處3萬元以上罰鍰。

衛生局表示，自前年起至今年7月底，執行市售豆製品、豆漿抽驗計畫，至學校、餐飲業、超市、市場攤商等抽驗，檢驗防腐劑、殺菌劑、著色劑、衛生標準、基因改造黃豆等項目，共計87件，去年另查獲2件市場豆花、豆干等豆製品，未依散裝規定標示，同樣依法裁處。

衛生局呼籲食品業者應落實衛生自主管理，注意製售產品衛生，使用食品添加物應遵守「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，此外，民眾在選購豆製品時，應選擇商譽良好且作業、販售場所清潔衛生的店家，購買後應冷藏貯存並儘速食用。

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