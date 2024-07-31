珍重再見！ 環球科大今退場 雲縣府、經濟部都有意接管

環球科技大學退場，校門口電視牆也播放著「我們畢業了」、「珍重再見」字樣，離情依依。（記者李文德攝）

2024/07/31 13:26

〔記者李文德／雲林報導〕環球科技大學因財務問題退場停辦，今天熄燈，校方除了將部分文件搬遷，也讓教職員領取離職證明書，教職員表示「依依不捨」。退場後校地除縣府有意接手，教育部證實經濟部亦表達意願，將提下次行政院退場校地研商會議確認。

環球科大今正式退場，校方並未特別安排儀式，反而讓教職員們到辦公室領取離職證明書，更有人員忙著整理各項文件、整理颱風過後受損的校園，除此之外校門口的電視牆也有「我們畢業了！珍重再見」影像，顯得離情依依。教職人員表示，正式熄燈難免會難過，不過該放下就放下，目前大家有的已經找到工作，有的正努力尋覓下個出路。

請繼續往下閱讀...

雲林縣府5月曾表達承接意願，當時由教育部技術及職業教育司副司長柯今尉到雲林開會表示，環球科大退場後的校產照退場條例規定，都必須要捐贈給公家機關，或中央政府、公立學校，雲縣府有表達希望能夠承接校地跟建築物，依縣府提出規劃，將來有部分局處會搬進來，還會跟雲林科技大學合作做為人才培育的基地。

除此之外，經濟部亦表示意願，教育部證實目前雲林縣政府、經濟部皆表達承接意願，將提下次行政院退場校地研商會議確認。

縣府計畫處長李明岳表示，原規劃環球科大退場後作雲林下世代產業人才國際培訓中心，而經濟部也表達接管意願，縣府靜待會議決定並尊重結果。

李明岳說，不管由縣府或經濟部承接都是好事，既然中央有意願接管，也希望能夠將此校地用來培育台灣未來產業人才，如電動車、AI產業人才，也有助於平衡台灣各地發展。

環球科技大學退場，校內教職員們除整理各項文件，今天也領取離職證明書。（記者李文德攝）

環球科技大學今天正式熄燈，雲縣府、經濟部皆表達有意接管。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法