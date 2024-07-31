宜蘭200年水燈節週六放水燈 23隊伍繞境歷年最多

逾200年歷史的宜蘭水燈節，是當地重要無形文化資產，週六晚上將有最精采的放水燈儀式，總計23個隊伍參與繞境，堪稱歷年最多。（記者王峻祺攝）

2024/07/31 13:39

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕逾200年歷史的宜蘭水燈節，是當地重要無形文化資產，週六晚上將有最精采的放水燈儀式，總計23個隊伍參與繞境，堪稱歷年最多，河濱公園還加碼施放絢麗煙火秀及蓮花燈手作體驗，並發送1千面平安旗，民眾可一起弔祭亡靈，祈求來年平安順興。

宜蘭城清代舊稱噶瑪蘭城，每至中元備供祭祀，並以放水燈普度，歷經百年演進，宜蘭市在2000年起將宗教文化結合觀光活動，與城隍廟辦理水燈節活動，邀請民眾參與千人點燈祈福儀式；今年活動將在8月2日登場，由城隍爺出巡灑淨後，隔日晚上放水燈，4日舉辦普渡科儀，5日平安米佈施後，畫下活動句點。

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宜蘭市中元民俗文化推展協進會理事長陳文彬說，今年水燈節以「祈福安康、吉祥平安」為重點，拿出「百福印」用印賜福民眾，並印製1千面龍年平安旗發送，3日晚間7時於復興國中前開跋起駕繞境，約3小時後抵達河濱公園。

他說，放水燈現場於晚間7時30分安排蘭陽戲劇團表演，民眾可提前到場欣賞，並免費提供蓮花水燈製作體驗，深夜11時10分還會施放煙火，隨即將房屋型水頭燈，放入宜蘭河接引亡魂上岸享用祭祀。

宜蘭城隍廟表示，水燈習俗有祭祀、送厄和祈福之意，在台灣為普度儀式之一，用來接引水中亡魂接受普渡，宜蘭水燈節保存傳統蓮花水燈與水燈頭施放，展現糊紙、彩繪和剪紙於一身的精彩紙紮技藝，極具宗教文化與藝術價值。

宜蘭市長陳美玲說，水燈節是宜蘭市年度民俗盛事，今年共計23個隊伍參與水燈節遶境，邀請民眾共襄盛舉，祈願安居樂業、平安幸福，4日午後也將在南、北館市場間光復路段舉辦「傳統市場文化節」，規劃精彩晚會表演，推廣在地傳統市場，周邊道路會進行交通管制，敬請市民留意。

今年宜蘭水燈節印製1千面龍年平安旗，將發送給民眾保平安。（記者王峻祺攝）

房屋型水頭燈展現傳統紙紮技藝，主要接引亡魂上岸享用祭祀。（圖由宜蘭市公所提供）

宜蘭水燈節保存傳統蓮花水燈與水燈頭施放。（圖由宜蘭市公所提供）

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