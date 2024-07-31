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颱風後發現24孑孓容器 南市開單804件2場域最多

南市登革熱防治中心颱風過後動員孳清，發現已孳生病媒蚊孑孓的容器多達24個。（圖由南市衛生局提供）

南市登革熱防治中心颱風過後動員孳清，發現已孳生病媒蚊孑孓的容器多達24個。（圖由南市衛生局提供）

2024/07/31 13:29

〔記者蔡文居／台南報導〕凱米颱風過後，各類積水容器數急遽攀升，南市登革熱防治中心7月30日動員孳生源清除，清除積水容器360個，發現已孳生病媒蚊孑孓的容器多達24個。統計至7月30日止，南市累計開立舉發通知書804件，場域種類以住家（占66%）和空地（16%）最多，其他依序為工地、果菜園、空屋、防火巷等。

另，孳生病媒蚊幼蟲的容器態樣以「桶、缸、甕、盆」最多，（占42%），其次為盆栽（15%），其他依序為杯瓶碗罐盒、各式底盤、帆布、塑膠布、輪胎、保麗龍箱盤、塑膠籃、金爐等，這些孳生病媒蚊的容器，都是日常生活常見的物品，但也容易被忽略，登革熱防治中心呼籲市民，應定期巡檢及清除各類場域的病媒蚊孳生源，避免社區防疫死角。

為強化登革熱防疫，貫徹公權力執行，台南市公告今年4月1日起至12月31日止，公、私場所的所有人、管理人或使用人應主動清除場所內的登革熱病媒蚊孳生源，如查獲病媒蚊孳生源，依傳染病防治法一律直接開罰3000至1萬5000元，無改善期。

南市登革熱防治中心表示，颱風過後，該中心動員孳生源清除，共執行35里次，為降低登革熱病媒蚊孳生及登革熱傳播風險，呼籲市民把握本週登革熱防治黃金期，落實「巡、倒、清、刷」，加強個人所有場域內外環境巡檢，另天溝、屋後溝、防火巷、空地及果菜園等高風險場所也不可忽視，避免成為病媒蚊孳生溫床。

南市登革熱防治中心颱風過後動員孳清，任何小地方都不放過。（圖由南市衛生局提供）

南市登革熱防治中心颱風過後動員孳清，任何小地方都不放過。（圖由南市衛生局提供）

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