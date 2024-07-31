內湖某涼麵店傳食物中毒4人吃雞絲涼麵上吐下瀉 北市衛生局急採檢

台北市衛生局前往內湖區一家涼麵店稽查，發現夾子懸掛於牆壁管路上等3項衛生缺失。（台北市衛生局提供）

2024/07/31 13:10

〔記者林承鴻／台北報導〕4名民眾昨（30日）中午吃了台北市內湖區一家雞絲涼麵後上吐下瀉，台北市衛生局接獲通報於今日前往稽查，發現夾子懸掛於牆壁管線上等3項衛生缺失，限期8月7日前改善。衛生局並抽驗2件環境檢體及2件員工手部檢體，檢驗食品中毒菌，另抽驗1件涼麵，要確認製作場所衛生程度。

有民眾和同事昨中午團購內湖區一家鐵皮屋涼麵，其中3人吃了雞絲涼麵後上吐下瀉，下午緊急送醫。北市衛生局昨18時接獲醫院通報，除了上述公司同事3人之外，另有1人也在中午食用該店雞絲涼麵，4人於15時起陸續發生噁心、嘔吐、腹瀉及腹痛疑似食品中毒症狀。衛生局接獲通報隨即於同日對民眾進行健康關心及攝食調查，並於今日業者營業時間前往稽查。

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北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，現場查有夾子懸掛於牆壁上的管路上、風扇外框髒污不潔及有油汙、未出示人員體檢資料等3項衛生缺失，已命業者於8月7日前限期改善，期屆複查如不合格將依違反食安法第8條處6萬元以上罰鍰。

林冠蓁說，衛生局抽驗刨板和夾子2件環境檢體、2件員工手部檢體，要檢驗食品中毒菌。另現場未能查獲昨天剩餘或同批製作之雞絲涼麵可供抽驗，但考量涼麵屬高風險的即時食品，再抽驗1件即食涼麵，檢驗食品中微生物衛生標準，以監測製作場所衛生程度。

為預防食品中毒事件發生，衛生局呼籲不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所之衛生狀況，避免生食，且食材應充分煮熟，迅速食用完畢，並確實遵守「清潔」、「迅速」、「加熱或冷藏」、「避免疏忽」四大原則，以確保食品衛生安全。

林冠蓁補充，民眾如發生疑似食品中毒事件，應於第一時間通報，並集中至醫院就醫，以利醫師判別是否為疑似食品中毒案件通報衛生單位調查，並協助採樣。

台北市衛生局前往內湖區一家涼麵店稽查，發現風扇外框髒污不潔及有油汙等3項衛生缺失。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局前往內湖區一家涼麵店稽查，抽驗2件員工手部檢體，檢驗食品中毒菌。（台北市衛生局提供）

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