地區醫院家醫計畫拚8月上路 砸3.5億估30萬人受惠

「全民健康保險地區醫院全人全社區照護計畫」將強化對三高患者的照護；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（shutterstock）

2024/07/31 13:21

〔記者林惠琴／台北報導〕為落實總統賴清德允諾推動的三高防治「888計畫」，衛福部健保署規劃「地區醫院全人全社區照護計畫」，也就是「醫院版家醫計畫」，昨已通過健保會討論，待衛福部核定就可公告實施，預計8月上路，可望有30萬人受惠，暫估經費3.5億元。

健保署急追233萬名未被收案管理的三高病人，若在診所就醫，會派案給家醫計畫醫師追蹤照護；對習慣跑醫院族群，則已擬訂醫院版家醫計畫，由地區醫院執行，提供患者慢性病管理與預防保健服務。

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健保署醫管組長劉林義表示，此為「全民健康保險地區醫院全人全社區照護計畫」，藉由整合醫院的醫療及人力資源，使高血糖、高血脂及高血壓病人於主要就醫的地區醫院中，獲得完善且整合性的醫療照護，昨已通過健保會討論，將於彙整委員意見後，報請衛福部核定公告實施，預計8月上路，但具體日期須視行政流程作業而定。

劉林義，在衛福部公告實施後，將開放設有內科、兒科、家醫科等相關專科的地區醫院申請，經審核通過就可辦理。目前符合條件的民眾包含高血壓約30萬人、高血脂約23萬人、糖尿病約12萬人，但其中有些人共病重複，預計至今年底可先收案約30萬人，暫估經費3.5億元。

另外，不同於過去全民健保山地離島地區醫療給付效益提升計畫（IDS）著重醫療面，秀林鄉試辦全人方案，延伸至醫療與預防並重，在照顧民眾健康同時，也降低醫療費用，成效良好，因此健保署預計8月擴大試辦，但實施日期待衛福部核定。

劉林義指出，此次修訂「全民健康保險偏鄉地區全人整合照護執行方案（原山地鄉全人整合照護執行方案）」，預計在健保署6個分區再各找1個據點、共6個山地離島地區試辦，詳細地點仍在確認中，預計可服務當地民眾約6萬人。

健保署日前也公布修訂「全民健康保險遠距醫療給付計畫」，擴大施行地區包含新增IDS計畫適用地區、醫療資源缺乏地區及法務部矯正署所屬矯正機關及分監等，預計新增69個醫療資源缺乏地區，另含51所矯正機關及3所分監地點。此外，也新增將精神科列入實施科別。不過，一樣須待衛福部核定。

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