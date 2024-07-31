典寶溪溢堤 邱志偉：水利署應檢討全線治理計畫

凱米颱風超大豪雨，造成典寶溪溢堤、滯洪池漫淹，高雄岡山、橋頭、梓官沿岸各社區成重災區。（邱志偉服務處提供）

2024/07/31 13:20

〔記者蘇福男／高雄報導〕凱米颱風超大豪雨重創中南部，高雄典寶溪溢堤、滯洪池漫淹，導致岡山、橋頭、梓官典寶溪沿岸各社區成為重災區，立委邱志偉要求水利署檢討典寶溪治理計畫，同時立刻啟動典寶溪芋寮（D區）滯洪池第3、4期開闢計畫。

針對此次風災，大岡山地區典寶溪沿岸溢堤災情慘重，邱志偉邀集水利署、高市水利局和市議員林志誠、典寶溪沿岸受災里長，開會研商後續典寶溪整治方向。

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水利局指出，7月25日橋頭雨量站降雨量達543mm，換算為典寶溪排水規畫100年重現期，遠超出典寶溪治理標準10年重現期、25年不溢堤，加上當天適逢天文大潮，排水系統出口迴水頂托，排水不易，雨勢過大，都是導致災情慘重原因。

與會里長指出，典寶溪沿線共有劉厝、白米和芋寮滯洪池，這次風災雖有淹水災情，但滯洪池發揮莫大功用，如果沒有滯洪池，災情勢必更加慘重，因此訴求滯洪池政策應持續推動，此外滯洪池清疏工程不僅應進行，甚至建議挖深，將土方用於填高滯洪池護岸才不致漫淹，另建議典寶溪沿線堤防再加高加強防洪。

水利局副局長梁錦淵表示，目前典寶溪治理是用15年前的規劃報告，在極端氣候下，計畫應有檢討空間，此外針對典寶溪易致災區域，應採用非對稱治理，局部提高保護標準。

水利署總工程司陳建成說，典寶溪尚有2處橋樑未完成橋梁改建，是目前的通洪瓶頸，全線加高堤防需再檢討治理計畫，另目前芋寮滯洪池有闢建計畫，水利署會優先辦理。

邱志偉強調，典寶溪沿岸住家密集，此次溢堤災情慘重，芋寮滯洪池在完成1、2期開闢工程後，已增加65萬噸滯洪空間，後續尚有3、4期開闢計畫，總面積約20公頃，預計可增加40噸的滯洪空間，要求水利署將2期工程一併推動，另典寶溪全線治理計畫是否有不合時宜，也請水利局再檢討，針對沿線局部的治理計畫、增設抽水站等，他將全力爭取水利署經費支持。

凱米颱風超大豪雨，岡山劉厝滯洪池嚴重漫淹。（邱志偉服務處提供）

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