阿里山「遺世聚落」推手許銘月病逝 遺願將豐山文史集結成冊

阿里山鄉豐山風景區推手許銘月與畢生最愛的豐山合影。（擷取自許銘月臉書）

2024/07/31 13:12

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄉豐山村位處嘉義、雲林、南投3縣交界，有全台灣落差最大瀑布「蛟龍瀑布」，山林、溪谷景色優美，有如嘉義縣與世隔絕的遺世聚落；豐山風景區推手、前阿里山鄉民代表會主席許銘月25日晚間病逝，享壽68歲，許妻表示，先生一生致力於推廣豐山觀光、蒐集調查豐山的文史，遺願希望將長久蒐集的豐山文史資料集結成冊，讓更多人認識豐山的好。

許銘月女兒在臉書專頁「阿丸下山」貼文描述說，父親痴迷於山上的一草一木，每當天氣變換，季節輪轉，爸爸總是拿著相機到處拍，紀錄豐山每一個重要時刻。書櫃有無數疊父親拍的照片，網路媒體盛行後，父親也經營網路，每次發文都是上百個讚，根本是一位老年網紅。

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許銘月女兒貼文指出，父親一生致力於阿里山、豐山觀光，為所有人爭取土地權利，不畏懼辛苦，總是當第一個帶頭衝的那位，也是蒐集最多豐山文獻資料的人。

許妻說，先生一生對豐山的觀光推動盡心盡力，參加鄉民代表選舉，是希望能更有力量為村民及地方發展爭取權利、福利；先生很多年前就中風，經治療復原，前陣子又身體不適住院，24日好轉、傍晚出院返回最愛的豐山，當時凱米颱風風雨漸強，25日早上也都精神不錯，不料下午就病況惡化、當晚就離開了。

許妻表示，豐山每個觀光景點，先生都自行踏踩、攝影、調查文史，撰寫記錄許多豐山文史，最後的心願就是將其畢生的心血集結成冊。

許銘月家屬預計8月3日上午10點30分，在嘉義市立殯儀館景福廳舉行公祭，讓家屬、親友追思懷念。

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