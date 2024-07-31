家長好康別錯過！ 北市動物園、基隆海科館推優惠聯票
2024/07/31 12:51
〔記者何玉華／台北報導〕台北市立動物園與位於基隆的國立海洋科技博物館聯手，即日起在「北北基好玩卡」網站上獨家販售2款雙館限定聯票，而在動物園園慶限定的13款焦點物種小玻璃杯之外，海科館將可以購買到第14款隱藏版「龍王鯛」，結合海洋與陸地的元素，極具收藏價值，將自8月起開放預售。
台北市立動物園今年建園110週年，適逢國立海洋科技博物館開館10週年，2館攜手發展「包山包海」綠色遊程聯票，即日起於「北北基好玩卡」網站獨家販售雙館聯票，包括原價400元的「台北市立動物園門票+海科潮境智能館參觀券聯票」限量套組250元；「海科館主題館+潮境智能海洋館+動物園」套裝350元2款限定套票，使用效期也延長為1個月，讓民眾在安排旅遊行程上更多彈性自由。
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市立動物園園長諶亦聰表示，動物園與海科館共同發展綠色遊程聯票，邀請民眾從陸域關心到海洋。海科館是一個以海洋為中心的主題館，其中潮境智能海洋館是北北基首座結合「海洋生物與科技發展」的虛實整合實境水族館，讓民眾有深入海底世界之感。
海科館館長陳素芬表示，雙館合作推出聯票活動和文創商品，希望能進一步促進公眾對海洋和陸地生態的認識和關注；除了聯票活動，動物園園慶限定的13款焦點物種小玻璃杯，在海科館可以購買到第14款隱藏版「龍王鯛」款，設計結合海洋與陸地的元素，極具收藏價值，8月份起預售。