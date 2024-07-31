家長好康別錯過！ 北市動物園、基隆海科館推優惠聯票

台北市立動物園與基隆海科館即日起於北北基好玩卡上獨家販售雙館聯票。（圖由台北市立動物園提供）

2024/07/31 12:51

〔記者何玉華／台北報導〕台北市立動物園與位於基隆的國立海洋科技博物館聯手，即日起在「北北基好玩卡」網站上獨家販售2款雙館限定聯票，而在動物園園慶限定的13款焦點物種小玻璃杯之外，海科館將可以購買到第14款隱藏版「龍王鯛」，結合海洋與陸地的元素，極具收藏價值，將自8月起開放預售。

台北市立動物園今年建園110週年，適逢國立海洋科技博物館開館10週年，2館攜手發展「包山包海」綠色遊程聯票，即日起於「北北基好玩卡」網站獨家販售雙館聯票，包括原價400元的「台北市立動物園門票+海科潮境智能館參觀券聯票」限量套組250元；「海科館主題館+潮境智能海洋館+動物園」套裝350元2款限定套票，使用效期也延長為1個月，讓民眾在安排旅遊行程上更多彈性自由。

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市立動物園園長諶亦聰表示，動物園與海科館共同發展綠色遊程聯票，邀請民眾從陸域關心到海洋。海科館是一個以海洋為中心的主題館，其中潮境智能海洋館是北北基首座結合「海洋生物與科技發展」的虛實整合實境水族館，讓民眾有深入海底世界之感。

海科館館長陳素芬表示，雙館合作推出聯票活動和文創商品，希望能進一步促進公眾對海洋和陸地生態的認識和關注；除了聯票活動，動物園園慶限定的13款焦點物種小玻璃杯，在海科館可以購買到第14款隱藏版「龍王鯛」款，設計結合海洋與陸地的元素，極具收藏價值，8月份起預售。

海科館潮境智能海洋館是北北基首座結合「海洋生物與科技發展」的虛實整合實境水族館。（圖由台北市立動物園提供）

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