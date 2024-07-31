行人事故暴增7.1％ 彰縣9路口設專用時相號誌

彰化縣營造友善行人的通行步道仍有加強的空間。（記者張聰秋攝）

2024/07/31 12:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕根據交通道安資訊網公布最新統計資料，今年1至4月，彰化縣行人出事率提高7.1%，又以65歲以上高齡者激增最多。為擺脫行人地獄的道路環境，彰化縣政府交通處至目前止，全縣共建置9處行人號誌專用時相，盼藉由改善交通號誌，營造友善行人的通行空間。

交通處公布這9處行人號誌專用時相十字路口，當行人號誌綠燈時車輛皆不得通行，期間行人能以直行、對角等方向穿越路口，人車完全不爭道。

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建置鄉鎮，3處彰化市、鹿港鎮4處、溪湖鎮1處、伸港鄉1處。建置地點彰化市光復路與中正路路口（彰化車站前）、彰化市旭光路與博愛街路口（彰化基督教醫院前）、彰化市南郭路一段與介壽北路路口（近彰化高中）、鹿港鎮媽祖路與復興南路口、鹿港鎮中山路與三民路路口、鹿港鎮中山路與民權路路口、鹿港鎮鹿鳴國中前、溪湖鎮二溪路與太平街路口（溪湖國小前）、伸港鄉新港路與建興路（近伸港國中）均為交通事故熱區。

資料顯示，今年1至4月，彰化縣共發生7974件交通事故，造成1萬463人死傷，件數與人數都比去年（2023）同期略降，但進一步從死傷人數分析發現，行人出事率提高7.1%，路口發生行人事故的出事率更高，增加了12.2%，死傷的行人年齡，又以65歲以上高齡者增加最多高達20.5%，值得政府部門相關單位共同研議改善對策。

彰化高中後門牌樓前的南郭路一段與介壽北路路口，建置行人專用時相號誌，是全縣9處路口之一。（記者張聰秋攝）

彰化縣目前建置9處行人專用時相號誌，綠燈亮起車輛淨空，只供行人通行。9處地點彰化市占了3處，其中一處就在彰化火車站前，該處上下班交通尖峰時段，人流多。（記者張聰秋攝）

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