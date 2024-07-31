為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

行人事故暴增7.1％ 彰縣9路口設專用時相號誌

彰化縣營造友善行人的通行步道仍有加強的空間。（記者張聰秋攝）

彰化縣營造友善行人的通行步道仍有加強的空間。（記者張聰秋攝）

2024/07/31 12:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕根據交通道安資訊網公布最新統計資料，今年1至4月，彰化縣行人出事率提高7.1%，又以65歲以上高齡者激增最多。為擺脫行人地獄的道路環境，彰化縣政府交通處至目前止，全縣共建置9處行人號誌專用時相，盼藉由改善交通號誌，營造友善行人的通行空間。

交通處公布這9處行人號誌專用時相十字路口，當行人號誌綠燈時車輛皆不得通行，期間行人能以直行、對角等方向穿越路口，人車完全不爭道。

建置鄉鎮，3處彰化市、鹿港鎮4處、溪湖鎮1處、伸港鄉1處。建置地點彰化市光復路與中正路路口（彰化車站前）、彰化市旭光路與博愛街路口（彰化基督教醫院前）、彰化市南郭路一段與介壽北路路口（近彰化高中）、鹿港鎮媽祖路與復興南路口、鹿港鎮中山路與三民路路口、鹿港鎮中山路與民權路路口、鹿港鎮鹿鳴國中前、溪湖鎮二溪路與太平街路口（溪湖國小前）、伸港鄉新港路與建興路（近伸港國中）均為交通事故熱區。

資料顯示，今年1至4月，彰化縣共發生7974件交通事故，造成1萬463人死傷，件數與人數都比去年（2023）同期略降，但進一步從死傷人數分析發現，行人出事率提高7.1%，路口發生行人事故的出事率更高，增加了12.2%，死傷的行人年齡，又以65歲以上高齡者增加最多高達20.5%，值得政府部門相關單位共同研議改善對策。

彰化高中後門牌樓前的南郭路一段與介壽北路路口，建置行人專用時相號誌，是全縣9處路口之一。（記者張聰秋攝）

彰化高中後門牌樓前的南郭路一段與介壽北路路口，建置行人專用時相號誌，是全縣9處路口之一。（記者張聰秋攝）

彰化縣目前建置9處行人專用時相號誌，綠燈亮起車輛淨空，只供行人通行。9處地點彰化市占了3處，其中一處就在彰化火車站前，該處上下班交通尖峰時段，人流多。（記者張聰秋攝）

彰化縣目前建置9處行人專用時相號誌，綠燈亮起車輛淨空，只供行人通行。9處地點彰化市占了3處，其中一處就在彰化火車站前，該處上下班交通尖峰時段，人流多。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
減少人車衝突 北市信義林森南路口試辦行人專用時相
2024/06/05 15:54

減少人車衝突 北市信義林森南路口試辦行人專用時相
保護行人 竹縣13處易肇事路口改善
2024/07/03 05:30

保護行人 竹縣13處易肇事路口改善

天逸集團實力備受肯定 獨獲＂最佳跨境金融領軍企業＂大獎
行人優先！ 南投6/11-13大執法 嚴抓車輛路口不停讓
2024/06/09 17:15

行人優先！ 南投6/11-13大執法 嚴抓車輛路口不停讓
全國增加最多 台南行人專用及早開時相新增逾百處
2023/11/01 10:47

全國增加最多 台南行人專用及早開時相新增逾百處

銘傳投入千萬經費 與華碩合作打造生成式 AI 校園
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播