新北原民服務中心整建活化 今年下半年動工

位於三重區的新北市原住民族服務中心因內部設施老舊，今年將展開活化整建工程。（圖由原民局提供）

2024/07/31 11:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於三重區的新北市原住民族服務中心，啟用至今已20年，因內部設施老舊，市府將展開活化整建工程，以「兒童扎根」、「青年尋根」、「長者磐根」為核心，打造一站式、多面向的原住民族服務中心，預計今年下半年動工，最快明年底完工。

原住民族行政局局長林瑋茜Siku Yaway今天在市政會議以新聞播報的方式進行專題報告，她指出，今年從6月1日的布農族射耳祭開始，各族群、各區陸續舉辦原住民族歲時祭儀活動，鼓勵族人參與文化保存工作；市府成立「原青小聚」，打造都會區青年原住民討論公共事務的交流平台，促進原民青年在都市環境中，保持對文化的認同與熱愛，同時培養公共意識與領導力。

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她表示，推動原住民族表演藝術計畫也是重要施政方針，今年原住民族表演藝術公演與三重區信仰中心先嗇宮合作，將傳統樂舞帶入神農文化祭系列活動，幫助社會大眾認識原民文化。另外，舉辦走讀部落小旅行，由烏來族人規劃設計遊程，幫助部落重新整理泰雅族獵人文化與山林知識，參加民眾可透過遊程深度了解原住民族與自然共存的生活智慧，漫遊人文歷史。

另外，原住民服務中心啟用至今20年，部分設施損壞、有漏水情形，過去礙於經費問題，無法大規模整修，今年市府爭取到中央挹注5500萬元經費，將推動活化整建工程，除了外牆拉皮，也會進行軟體與空間改善。

林瑋茜Siku Yaway指出，規劃整合幼童原民文化學習、青年就業輔導、長者資訊學習與數位科技運用等需求，打造多合一的原住民族服務中心，族人透過單一窗口，即可接收社會福利、就業等資訊，預計今年下半年動工，最快明年底完工。

新北市原民局舉辦走讀部落小旅行，由烏來當地族人規劃遊程，融入泰雅族的獵人文化。（記者賴筱桐攝）

新北市原民局舉辦走讀部落小旅行，帶領遊客動手體驗傳統原住民文化。（記者賴筱桐攝）

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