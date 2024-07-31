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大武崙沙灘海漂垃圾不斷 徵志工清理

基隆大武崙沙灘垃圾一波波湧入，市府徵求志工一起來淨灘。（記者盧賢秀攝）

基隆大武崙沙灘垃圾一波波湧入，市府徵求志工一起來淨灘。（記者盧賢秀攝）

2024/07/31 11:10

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆大武崙沙灘在凱米颱風過後，堆滿海漂垃圾，即使環保局清理過後，南部水災的海漂物一波波湧入沙灘，除了大型漂流木之外，還有一些塑膠片等碎片易傷人，市府產業發展處徵志工一起清理沙灘。

大武崙沙灘在颱風後，堆置設多海漂垃圾，環保局清潔隊出動機具和隊員清理一輪，原定28日要開放，但是南部災情嚴重，海漂物一波波湧上大武崙沙灘，環保局機具和人員持續清理中。

產業發展處代理副處長蔡馥嚀表示，現在海岸線有許多漂流木還有布袋蓮等，但有些塑膠碎片等無法用重機具清除，必須靠人力來篩檢，因此，除了環保局人員持續清理垃圾外，產發處也徵求暖心志工一起清垃圾。

蔡馥嚀指出，這個週末產發處、文化觀光局和交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處合作舉辦「柯夢波丹夏日海灘派對」，從2點至晚上9點，有金曲歌后孫盛希開唱，有具玩味的海灘市集，也有派對煙火秀等，打造好玩的海灘派對。

為了讓民眾安全在沙灘享受音樂、美食和海灘美景，有心的志工今天起至星期五，每天下4點到6點半，直接到大武崙沙灘參加淨灘活動，讓沙灘恢復美麗景色。

基隆大武崙沙灘垃圾一波波湧入，市府徵求志工一起來淨灘。（記者盧賢秀攝）

基隆大武崙沙灘垃圾一波波湧入，市府徵求志工一起來淨灘。（記者盧賢秀攝）

基隆大武崙沙灘垃圾一波波湧入，市府徵求志工一起來淨灘。（記者盧賢秀攝）

基隆大武崙沙灘垃圾一波波湧入，市府徵求志工一起來淨灘。（記者盧賢秀攝）

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