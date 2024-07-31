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教育部台語認證考試官方Line仍用「閩南語」 網友笑：預告歸預告

教育部官方Line發布訊息與名稱，仍沿用閩南語。（翻攝自教育部「閩南語語言能力認證考試」官方Line）

教育部官方Line發布訊息與名稱，仍沿用閩南語。（翻攝自教育部「閩南語語言能力認證考試」官方Line）

2024/07/31 10:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年教育部台語認證考試將於8月3、4日舉行，不過教育部日前已預告將考試名稱從｢閩南語」改為「台灣台語」，考生發現官方Line仍沿用「閩南語」，令考生噴笑說「預告歸預告」 、「教育部真的很堅持捏」、「這題會不會列入考題」。

據了解，為配合國家語言整體發展方案，行政院2022年8月22日公告，各機關在各類文書資料，應優先使用「台灣」各語名詞，而教育部主管的「閩南語語言能力認證考試」，已於7月18日預告修正草案，「閩南語語言能力認證考試規費收費標準」第2條，擬將考試名稱從｢閩南語」改為「台灣台語」，預告期60天，預計最快9月上路。

陳姓考生認為，其實之前行政院已公告各機關在各類文書資料，應優先使用「台灣」各語名詞，早就有法可循，目前雖然是在認證考試規費收費標準條文修正草案的預告期間，但是官方Line名稱帶頭示範率先使用「台灣台語」，應該是合情合理，不致於有違法疑慮。另位林姓考生打趣說「教育部好淘氣，可能有伏筆考題」。

成大台文系教授蔣為文表示，教育部要硬起來，不要陽痿了！閩南語認證應該儘速依照行政院於2022年通過的決議，將閩南語認證改為台灣台語認證，「自己預告的卻不敢用」。

教育部官方Line發布訊息與名稱，仍沿用閩南語。（翻攝自教育部「閩南語語言能力認證考試」官方Line）

教育部官方Line發布訊息與名稱，仍沿用閩南語。（翻攝自教育部「閩南語語言能力認證考試」官方Line）

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