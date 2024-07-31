「原住民族日」凱道舉辦音樂會 警方公布交管措施

警方公布交管措施。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/31 09:11

〔記者王冠仁／台北報導〕目前每年的8月1日是「原住民族日」，原族共享復興聯盟等民間團體為了慶祝此節日，明天將於總統府前凱達格蘭大道舉辦「原民30夢想原地，當我們同在一起音樂會」。警方為了維護活動秩序與周邊交通，今天宣布明天屆時將舉行交通管制等措施，呼籲民眾行經相關路段要遵守現場員警指揮疏導。

行政院在2005年時通過「紀念日及節日實施條例」草案，明定每年8月1日為「原住民族日」，紀念原住民族藉由正名運動，回復原住民在台灣的地位，並喚醒國人對原住民族正確認知。

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原族共享復興聯盟指出，明天即將登場的音樂會，活動時間是從下午4時30分至晚上8時30分，這也是台灣史上首度16族原住民齊聚凱道的原住民族日紀念活動。

中正一分局指出，為維護活動交通秩序與安全，本次集會地點管制情形為，8月1日0時起，凱達格蘭大道（中山南路【不含】至公園路【不含】）東、西向全線車道，管制車輛通行（視交通狀況提早或延後管制）。

警方說，屆時將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；另本次集會活動管制措施亦將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，並請遵守員警、義交之指揮疏導，減速慢行，共同維護交通順暢與安全。

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