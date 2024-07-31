為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

「原住民族日」凱道舉辦音樂會 警方公布交管措施

警方公布交管措施。（記者王冠仁翻攝）

警方公布交管措施。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/31 09:11

〔記者王冠仁／台北報導〕目前每年的8月1日是「原住民族日」，原族共享復興聯盟等民間團體為了慶祝此節日，明天將於總統府前凱達格蘭大道舉辦「原民30夢想原地，當我們同在一起音樂會」。警方為了維護活動秩序與周邊交通，今天宣布明天屆時將舉行交通管制等措施，呼籲民眾行經相關路段要遵守現場員警指揮疏導。

行政院在2005年時通過「紀念日及節日實施條例」草案，明定每年8月1日為「原住民族日」，紀念原住民族藉由正名運動，回復原住民在台灣的地位，並喚醒國人對原住民族正確認知。

原族共享復興聯盟指出，明天即將登場的音樂會，活動時間是從下午4時30分至晚上8時30分，這也是台灣史上首度16族原住民齊聚凱道的原住民族日紀念活動。

中正一分局指出，為維護活動交通秩序與安全，本次集會地點管制情形為，8月1日0時起，凱達格蘭大道（中山南路【不含】至公園路【不含】）東、西向全線車道，管制車輛通行（視交通狀況提早或延後管制）。

警方說，屆時將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；另本次集會活動管制措施亦將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，並請遵守員警、義交之指揮疏導，減速慢行，共同維護交通順暢與安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
用路人注意！南投台14線廬山段下邊坡復建工程 交管1個月
2024/07/30 18:46

用路人注意！南投台14線廬山段下邊坡復建工程 交管1個月
北捷環狀線數度流標 捷運局將改「公開徵求報價」
2024/07/30 20:29

北捷環狀線數度流標 捷運局將改「公開徵求報價」

台積設廠效應發威 博市陞耐震宅搶眼
北市行穿線銜接人行道有落差 增18％最多
2024/07/31 05:30

北市行穿線銜接人行道有落差 增18％最多
中橫便道預計7/31中午搶通 加開通行班次至8/4
2024/07/30 17:03

中橫便道預計7/31中午搶通 加開通行班次至8/4

金曲歌后秀蘭瑪雅的嫩白秘技
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播