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有病沒病？ 大南門古蹟公園南洋杉遭「砍頭」惹爭議

大南門古蹟公園南洋杉遭截斷剖面，有沒有病的跡象，市府工務單位與民間各執一詞。（記者洪瑞琴攝）

大南門古蹟公園南洋杉遭截斷剖面，有沒有病的跡象，市府工務單位與民間各執一詞。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/30 23:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大南門古蹟公園7棵近百年南洋杉遭「砍頭」，護樹公民質疑市府健檢樹木風險「未救先砍」的作法粗暴，重演健康路橡膠樹「八掌溪事件（台語諧音，八棵死）」。對此，台南市府工務局則回應強調，南洋杉樹齡約40年，染病嚴重有倒伏誤傷人之虞才移除。

工務局強調，這7株南洋杉經由專家透過年輪檢測判定約40年樹齡，並未如外界聲稱近100年樹齡，該批南洋杉確實染病嚴重，經判定恐無法抵擋強風豪雨侵襲，恐有倒伏之虞，在凱米颱風侵台前進行移除，並無不當。

工務局說，為確保南門公園內樹木健康，兼顧大南門國定古蹟與民眾安全，優先選定靠近古蹟與人行道樹木共236棵，展開樹木健檢。經儀器檢測判斷有28棵具高風險性，其中7棵小葉南洋杉外觀樹冠幅有異常縮減情形，健康活力判為嚴重衰退程度。從樹幹觀察確認有不同時間流出樹脂殘留，經應力波檢測內部及電子阻抗圖譜儀檢測（ERT）樹幹心材強度明顯下降。

工務局說，移除工作時經採樣檢測發現樹幹剖面受到細菌性水木腸桿菌，屬細菌水浸潤，持續擴大恐致木材腐朽而失去機械支撐力；為防範未然造成死傷，必須於颱風前移除，同時也持續針對有安全疑慮樹木進行樹冠修剪或改植其他適合樹種，以維護民眾生命及市容環境安全。

南市執行樹木風險健檢，之前原本在健康路家齊高中校門口前逾50年的8棵壯碩橡膠樹，遭判有倒伏風險移植別地後枯亡，這次又是專家檢測說樹木有病，未診治搶救就先砍掉。76歲的李姓在地居民說，小時候就有看見南洋杉，樹齡不可能只有40歲。

台南社大研究員吳仁邦說，近期他們所謂專家檢測市區所有行道樹，結果還是一樣樹倒壓傷人。這些倒樹，根本就檢測不出來，因為會傾倒的樹木，問題根本就不在樹幹裡面，「明明沒有任何腐朽跡象，真的很悲哀」。

本身亦具工程背景的文化工作者陳伯義說，應力波檢測用於木材，也就是建材，關於活體樹木，台灣沒有相關碩博論文。ERT是用在檢測地下水檢測等儀器，根本查不到用在活樹的相關文獻，委由哪個實驗室檢測才做出砍樹決策，應出示檢測單位數據以示公信，否則「他們根本用學術在唬人」。

大南門遭砍的南洋杉，最大一棵樹圍約2公尺，護樹公民從老照片推判近百年樹齡，不過工務局說約40年。（記者洪瑞琴攝）

大南門遭砍的南洋杉，最大一棵樹圍約2公尺，護樹公民從老照片推判近百年樹齡，不過工務局說約40年。（記者洪瑞琴攝）

國家圖書館出版「日治時期的台南」書中大南門老照片，可見已栽植南洋杉。（擷自「日治時期的台南」頁面）

國家圖書館出版「日治時期的台南」書中大南門老照片，可見已栽植南洋杉。（擷自「日治時期的台南」頁面）

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